Селтік — Феєнорд 2:1 Відео голів та огляд матчу 13.12.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 13 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА шотландський Селтік удома обіграв нідерландський Феєнорд але все одно залишився останнім у групі E.

Цей матч жодним чином не міг вплинути на розташування команд у турнірній таблиці, тож господарів поля вирішили використати його задля покращення власного настрою.

Селтік знову зіграв у агресивний футбол і відкрив рахунок уже посеред першого тайму, після чого аж наприкінці зустрічі влаштував результативну перестрілку з суперниками.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Селтік — Феєнорд у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Селтік — Феєнорд 2:1

Голи: Пальма 33 (пен.), Лагербільке 90+1 — Мінтех 82

Селтік: Харт — А. Джонстон, Велш (Лагербільке), Скейлз, Тейлор — О'Райлі, Івата (Бернардо), МакГрегор — М. Джонстон (Форрест), Фурухасі (Ох), Пальма (Фрам)

Феєнорд: Бейлов — Гертрейда, Белен (Ділросун), Ганцко, Гартман — Зеррукі, Стенгс (Віффер), Тімбер (Бельт) — Пайшао (Мінтех), Хіменес, Іванушец (Уеда)

Попередження: Зеррукі, Тімбер, Мінтех, А. Джонстон, Тейлор