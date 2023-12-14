Мілан вирвав перемогу над Ньюкаслом та пройшов до Ліги Європи

"Сороки" мали чудовий шанс вийти у плей-оф Ліги чемпіонів, але натомість залишилися ні з чим.

Ньюкасл у заключному та вирішальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів на своєму полі поступився Мілану з рахунком 1:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 33 хвилині, коли Жоелінтон отримав м'яч на лінії штрафного майданчика і потужно пробив у дальній кут воріт "россонері".

У першій половині матчу Ньюкасл мав перевагу у грі, а Мілан в основному діяв на контратаках. У другій половині зустрічі Мілан зміг вирівняти гру і це допомогло "росонері" зрівняти рахунок на 59 хвилині, коли Пулішич скористався передачею Жиру.

Потім на 84 хвилині Чуквезе вивів команду Стефано Піолі вперед, що подарувало "россонері" не лише перемогу, а й путівку до Ліги Європи, а "сороки" залишилися ні з чим.

Ньюкасл — Мілан 1:2

Голи: Жоелінтон, 33 — Пулішич, 59, Чуквезе, 84.

Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Шер, Ласселс, Тріпп'єр (Берн, 62) — Жоелінтон, Гімараєс, Майлі (Лонгстафф, 71) — Гордон (Ісак, 62), Альмірон, Вілсон.

Мілан: Меньян — Флоренці, Ернандес, Томорі, Калабрія — Лофтус-Чік (Побега, 73), Рейндерс, Муса (Чуквезе, 83) — Леау (Бартезагі, 88), Пулішич (Йович, 73), Жиру (Окафор, 83).

Попередження: Жоелінтон, Шер — Леау, Меньян, Йович, Муса, Флоренці.