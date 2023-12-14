Терзич: Ми наполегливо працювали, щоб посісти перше місце у складній групі

14 грудня 2023

Терзич: Ми наполегливо працювали, щоб посісти перше місце у складній групі

Коментар тренера "джмелів" після гри з ПСЖ.

Наставник дортмундської Боруссії Едін Терзич прокоментував нічию з ПСЖ (1:1) в заключному матчі групової стадії Ліги чемпіонів, а також підбив підсумки кваліфікації, де команді вдалось посісти перше місце.

"Ми провели сьогодні дуже хорошу гру та задоволені, бо посіли перше місце у складній групі. Звичайно, ви не можете грати проти такої команди, як ПСЖ, щоб суперник не мав шансів.

Зрештою, ми наполегливо працювали, щоб посісти перше місце. Тепер ми маємо продовжувати стабільно добре грати у наступному раунді", — сказав тренер.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — ПСЖ у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

команди
статті на тему:
ПЕП, GETTY IMAGES 14 грудня 2023 Гвардіола: Матч проти Црвени Звезди був важким і вимагав багато фізичних зусиль
ЖИРОНА, GETTY IMAGES 14 грудня 2023 Жирона — найкраща команда в топ-5 європейських чемпіонатів за кількістю набраних очок
фото ФК Зоря Луганськ 14 грудня 2023 Зоря — Брєйдаблік. Анонс і прогноз на матч Ліги конференцій 14.12.2023
   