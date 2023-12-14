Гвардіола: Матч проти Црвени Звезди був важким і вимагав багато фізичних зусиль

Підсумки матчу від іспанського тренера "містян".

Керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перемогу над Црвеною Звездою (3:2) в заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Хемілтон чудово себе виявив. Це добрий знак для нього та для всієї нашої академії. Скільки гравців вона виховала за ці роки. Багато хто зараз грає у сильних чемпіонатах та клубах. Від Браїма Діаса до Лавії, Траффорда, Базуну та багатьох інших... Гравці нашої академії цінуються.

Це був важкий матч, який вимагав багато фізичних зусиль. На полі було багато силової боротьби. Але я задоволений тим, чого ми досягли та як виступила команда. Деякі вважають такі матчі несуттєвими для нас, але все навпаки. Кожна перемога має значення", — сказав Гвардіола.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Црвена Звезда — Манчестер Сіті в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів.