Црвена Звезда — Манчестер Сіті 2:3 Відео голів та огляд матчу 13.12.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 13 грудня 2023 року, 19:45.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті вирушив у гості до Црвени Звезди, де здобув переважно резервним складом перемогу з рахунком 3:2.

Із турнірної точки зору цей матч не вирішував абсолютно нічого — англійський гранд пробився до плей-оф ЛЧ з першого місця квартету G, тоді як сербський колектив із кровавим титульним спонсором на грудях вже не міг піднятися вище четвертого місця, незважаючи на підсумковий результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Црвена Звезда — Манчестер Сіті в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Црвена Звезда — Манчестер Сіті 2:3

Голи: Хван, 76, Катай, 90+1 — Гемілтон, 19, Бобб, 62, Філліпс, 85 (пен.)

Црвена Звезда: Глазер — Неделькович (Кубич, 78), Джига, Спаїч (Родич, 65), Драґович — Канга (Катай, 57), Міяйлович, Хван — Букарі, Ндіає (Міятович, 57), Олаїнка (Лучич, 57)

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз (Аке, 86), Аканджі, Гомес — Філліпс, Ковачич (Сусохо, 76) — Гемілтон, Нуньєш (Сілва, 83) Гріліш (Фоден, 52) — Бобб

Попередження: Спаїч (45+1), Міяйлович (65) — Філліпс (52)