Лейпциг здобув перемогу над Янг Бойз

"Бики" зіграли не оптимальним складом, бо вже гарантували собі місце у плей-оф.

Лейпциг у матчі заключного шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів на своєму полі обіграв Янг Бойз із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму, коли у воротах швейцарців відзначився Шешко, але через дві хвилини Коллі зрівняв цифри на табло.

Проте за три хвилини "бики" знову вийшли вперед зусиллями Форсберга.

Таким чином, Лейпциг з другого місця вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів, а Янг Бойз, незважаючи на поразку, вирушає до Ліги Європи, обігнавши Црвену Звезду.

Лейпциг — Янг Бойз 2:1

Голи: Шешко, 51, Форсберг, 56 — Коллі, 53.

Лейпциг: Гулачі — Ленц, Люкеба (Шлагер, 80), Сімакан (Клостерманн, 59), Генріхс — Форсберг (Сімонс, 74), Зайвальд, Кампль, Карвалью — Шешко (Вернер, 74), Поульсен (Опенда, 74).

Янг Бойз: Баллмоос — Лопес, Лустенбергер, Аменда, Янко — Угринич (Маль, 70), Ньяссе, Коллі (Ррудхані, 82) — Нсаме (Ганвула, 62), Елія (Монтейру, 62), Лаупер (Лакоми, 70).

Попередження: Поульсен, Ленц — Лопес, Коллі, Монтейру.