Індзагі: Зараз я хочу бачити лише посмішки на обличчях гравців та фанатів Інтера

Керманич Інтера прокоментував нічию проти Реала Сосьєдад.

Міланський Інтер напередодні зіграв унічию проти Реала Сосьєдад в останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер — Реал Сосьєдад 0:0 Огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Ми зіграли дуже хороший матч проти дуже хорошої команди. Ми фінішували на груповому етапі непереможеними, із чим я вже привітав хлопців.

Визнаю, що ми хотіли фінішувати першими, але окрім нас у групі завжди залишались суперники з аналогічними прагненнями. Сьогодні ми не пропустили голів, а в першому таймі у нас було два гольові моменти, і ще один — у Лаутаро під завісу матчу.

Ми щасливі через наш виступ у цій кампанії. У нас було кілька моментів, які ми могли б використати на власну користь, але цього не зробили. Було передчуття, що нам доведеться десь перетерпіти, але ми не наробили помилок і нічого не втратили на дистанції.

Команда сьогодні добре контролювала поле й, можливо, нам слід було більше користатись своїми нагодами.

Минулого року ми посіли друге місце потім дійшли аж до фіналу. Сьогодні ж ми хотіли перемогти перед нашими вболівальниками, але ми все одно добре зіграли як команда.

Зрозуміло, що після того, як ми посіли другу сходинку, жеребкування для нас буде складнішим. Але зараз я хочу бачити лише посмішки на обличчях своїх гравців та фанатів, тому що ми закінчили груповий раунд непереможеними й ми пробились до 1/8 фіналу.

Звичайно, що всі ми хотіли перемогти. Сьогодні нам це не вдалось зробити, але ми боролися до кінця", — заявив італійський виконавець.

Наступного суперника міланський Інтер дізнається в п’ятницю під час жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.