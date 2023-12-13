Інтер — Реал Сосьєдад 0:0 Огляд матчу 12.12.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 12 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер на власному полі не зумів переграти баскський Реал Сосьєдад, тому залишився на другому місці в підгрупі D.

У цьому матчі атака обох команд відійшла на другий план, поступившись місцем боротьбі. Що й казати, якщо перший удар у площину воріт на обидві команди відбувся аж після 60 хвилини.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Реал Сосьєдад 0:0 в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Інтер — Реал Сосьєдад 0:0

Інтер: Зоммер — Дарміан, Ачербі, Аугусто — Куадрадо, Фраттезі, Чалханоглу (Асллані, 82), Мхітарян (Барелла, 65), Дімарко (Бастоні, 77) — Тюрам (Арнаутович, 65), Санчес (Мартінес, 64).

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Аєн — Субіменді — Кубо, Меріно, захарян, Оярсабаль — Садік (Турр’єнтес, 61).

Попередження: Мартінес — Субельдія, захарян, Кубо, Елустондо