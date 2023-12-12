Інтер нічого не зробив із Реалом Сосьєдад і поступився в боротьбі за першу сходинку групи D

Команда Сімоне Індзагі вперше за майже дев'ять місяців зіграла в нульову нічию, за що тепер буде "покарана" дуже сильним суперником у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Останній тиждень Ліги чемпіонів УЄФА в цьому році вже розпочався. Командам залишалось провести всього два ігрових дня, після чого можна було б почати навмання намагатись угадати пари в майбутній 1/8 фіналу. Але це тільки на папері цей процес видається настільки легким, тоді як безпосередньо на полі кожний новий тур — то є велике випробування на витривалість для всіх колективів без жодних виключень.

Зокрема, у квартеті D усе було вирішено в плані путівок до наступного раунду головного клубного змагання Старого Світу, але все ще залишався невизначеним момент, до яких саме кошиків потраплять міланський Інтер та баскський Реал Сосьєдад під час жеребкування. У кожної з команд було по 11 здобутих залікових балів, тому від гри на Джузеппе Меацца залежало просто все. Із єдиним виключенням — гостям вистачало й нічиєї.

І в цьому плані трохи ризикованим було рішення Сімоне Індзагі грати цю гру в змішаному складі із застосуванням ротації в усіх лініях, окрім воротарської. Суперники в той самий час спирались виключно на кадрові проблеми під час формування стартової одинадцятки, тож були доволі прагматичними та використали одразу весь потенціал.

Як наслідок, команда Іманола Альгуасіля багато володіла м’ячем і… І нічого більше. "Змії" подекуди перехоплювали ініціативу, але потім усе одно повертались до захисту власних воріт, перед якими здебільшого панував спокій. Як і на протилежному боці поля, де нудьгував Реміро. Нічого в першому таймі жодна із сторін не створили, тож і оком кинути було нікуди.

У другій половині нас також очікувало розчарування, якщо хтось ще сподівався, що цю гру можна бодай-якось спробувати врятувати. Інтер тримав м’яч у центрі поля, але далі не просувався, хоча стан речей указував на необхідність протилежного. А Сосьєдад вибухнув одного разу з моментом Кубо із спробою симуляції на правому фланзі штрафного й усе.

Аж до завершення гри спостерігалась така картина й на тлі цього футбольного штилю момент Лаутаро на останніх хвилинах компенсованого часу виглядав просто казковою можливістю забити. Але аргентинець зльоту з правого кута воротарського зацідив м’яч над поперечиною, тож Інтер своїм шансом посісти першу сходинку та потенційно отримати легшого суперника в плей-оф поступився. По 12 очок у "змій" та баскського Реала Сосьєдад, а тим часом у паралельній грі точно було гарячіше.Інтер — Реал Сосьєдад 0:0Зоммер — Дарміан, Ачербі, Аугусто — Куадрадо, Фраттезі, Чалханоглу (Асллані, 82), Мхітарян (Барелла, 65), Дімарко (Бастоні, 77) — Тюрам (Арнаутович, 65), Санчес (Мартінес, 64).Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Аєн — Субіменді — Кубо, Меріно, захарян, Оярсабаль — Садік (Турр’єнтес, 61).Попередження: Мартінес — Субельдія, захарян, Кубо, Елустондо