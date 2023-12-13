Баварія не програє вже 40 матчів поспіль на груповому етапі Ліги чемпіонів

Серія, яка шокує своєю тривалістю.

Мюнхенська Баварія напередодні завершила для себе груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА перемогою на Олд Траффорд над англійським Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед — Баварія 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Цей результат дозволи чинному чемпіону Німеччини віддалитись від переслідувачів на підсумкових вісім залікових балів та з 16 очками виграти квартет A, у складі якого також були присутні датський Копенгаген та турецький Галатасарай.

Окрім цього, мюнхенці завершили черговий груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА без жодної поразки, що трапляється з ними вже геть не вперше за останні роки.

Баварія не програвала в жодному з останніх 40 матчів у цьому раунді, що складає рекордну серію для цього клубу.

Останнім суперником, який долав "червону машину", був французький Парі Сен-Жермен, який виграв домашній матч 27 вересня 2017 року з рахунком 3:0.