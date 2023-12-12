МЮ програв Баварії та завершив сезон у єврокубках

Команда Тен Гага не змогла створити диво.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку шостого туру групового етапу приймав на своєму полі Баварію. Мюнхенці вже гарантували собі перше місце, а ось "червоним дияволам" потрібно було перемагати та сподіватись, що в паралельному матчі буде зафіксована нічия. Ерік Тен Гаг розумів, що команда не грає так, як хочеться, тому вирішив змінити неочікуваний хід — в старті вийшов Рафаель Варан.

З перших хвилин не було схоже, що Манчестер Юнайтед збирається підвищити темп гри та почати вирішувати свої задачі з перших хвилин. Господарі грали доволі обережно та не збирались ризикувати. Баварія, своєю чергою, робила регулярні підходи до воріт супротивника та навіть загрожувала воротам Онана, але той цього разу грав впевнено.

В одному з моментів Баварія провела небезпечний випад, в завершальній стадії якого Сане не зміг завдати акцентований удар з декількох метрів. Під завісу першого тайму відбулась ще одна сумна подія для "червоних дияволів" — травму отримав Гаррі Магвайр. Захисник не зміг продовжити матч та поступився місцем на полі Джонні Евансу.

Команди пішли відпочивати за рахунку 0:0, а вболівальники очікували голи вже в другому таймі. На початку другої половини Манчестер Юнайтед проявив активність й навіть трохи нагадував команду, яка може перемогти в цій грі. Бруну Фернандеш не раз пробивав з-за меж штрафного, проте точності його ударам бракувало.

Великою проблемою для Манчестер Юнайтед був рівень виступів Гарначо в цьому матчі. Алехандро дуже багато втрачав м'яч й не міг довести справу до удару. Його часто зустрічали відразу удвох й аргентинська магія не працювала. Початком кінця для господарів став гол Копенгагена в паралельній зустрічі, а згодом Коман отримав м'яч від Кейна та розстріляв ворота Онана, чим остаточно розбив надії Манчестер Юнайтед.

Команда Еріка Тен Гага звичайно намагалась, щось змінити, але до дійсно небезпечних моментів справа не доходила. Фінальний свисток арбітра зафіксував поразку Манчестер Юнайтед, яка позбавила їх євровесни. Тепер "червоні дияволи" можуть зосередитись на внутрішніх змаганнях й спробувати перемогти в них.

Манчестер Юнайтед — Баварія 0:1

Гол: Коман, 71

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан (Мейну, 80), Магвайр (Еванс, 40), Шоу (Ван-Біссака, 46) — Мактоміней, Амрабат — Антоні (Пеллістрі, 75), Фернандеш, Гарначо (Межбрі, 75) — Гойлунд

Баварія: Ноєр — Мазрауї (Лаймер, 46), Кім, Упамекано, Девіс (Геррейру, 89) — Кімміх, Горецка — Коман (Тель, 77), Мусіала (Мюллер, 67), Сане — Кейн

Попередження: Антоні, Амрабат — Горецка