Манчестер Юнайтед — Баварія 0:1 Відео гола та огляд матчу 12.12.2023

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Юнайтед мінімально поступився мюнхенській Баварії та завершив свій сезон у єврокубках.
Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Кінгcлі Коман, який не дозволив "червоним дияволам" піднятися вище четвертої сходинки в квартеті A.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Баварія в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:
Манчестер Юнайтед — Баварія 0:1
Гол: Коман, 71
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан (Мейну, 80), Магвайр (Еванс, 40), Шоу (Ван-Біссака, 46) — Мактоміней, Амрабат — Антоні (Пеллістрі, 75), Фернандеш, Гарначо (Межбрі, 75) — Гойлунд
Баварія: Ноєр — Мазрауї (Лаймер, 46), Кім, Упамекано, Девіс (Геррейру, 89) — Кімміх, Горецка — Коман (Тель, 77), Мусіала (Мюллер, 67), Сане — Кейн
Попередження: Антоні, Амрабат — Горецка