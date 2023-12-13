Манчестер Юнайтед — Баварія 0:1 Відео гола та огляд матчу 12.12.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 12 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Юнайтед мінімально поступився мюнхенській Баварії та завершив свій сезон у єврокубках.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Кінгcлі Коман, який не дозволив "червоним дияволам" піднятися вище четвертої сходинки в квартеті A.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Баварія в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Манчестер Юнайтед — Баварія 0:1

Гол: Коман, 71

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан (Мейну, 80), Магвайр (Еванс, 40), Шоу (Ван-Біссака, 46) — Мактоміней, Амрабат — Антоні (Пеллістрі, 75), Фернандеш, Гарначо (Межбрі, 75) — Гойлунд

Баварія: Ноєр — Мазрауї (Лаймер, 46), Кім, Упамекано, Девіс (Геррейру, 89) — Кімміх, Горецка — Коман (Тель, 77), Мусіала (Мюллер, 67), Сане — Кейн

Попередження: Антоні, Амрабат — Горецка