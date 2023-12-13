Манчестер Юнайтед уже програв у цьому сезоні стільки ж ігор, як і за весь попередній

13 грудня 2023

Манчестер Юнайтед — Баварія, Getty Images

Клуб перебуває на межі катастрофи.

Англійський Манчестер Юнайтед напередодні завершив для себе сезон єврокубків через поразку на власному полі від мюнхенської Баварії.

Манчестер Юнайтед — Баварія 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Ця невдача стала для "Червоних дияволів" четвертою на груповому етапі цьогорічного розіграшу міжнародного турніру, тоді як до цього вони поступилась тій самій Баварії, турецькому Галатасараю та датському Копенгагену.

Окрім цього, у поточному сезоні англійської Прем’єр-ліги Юнайтед зазнали ще сімох поразок: від Тоттенгема (0:2), Арсенала (1:3), Брайтона (1:3), Крістал Пелес (0:1), Манчестер Сіті (0:3), Ньюкасла (0:1) та Борнмута (0:3).

Ще одну гру "Червоні дияволи" програли "сорокам" у Кубку англійської ліги (0:3).

Загалом — 12 програних із 24 зіграних матчів у всіх турнірах у цьому сезоні.

Цей показник дорівнює аналогічному в минулому сезоні, однак Юнайтед тоді провів 62 гри в усіх змаганнях.

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе на Енфілді в гостях у Ліверпуля в рамках англійської Прем’єр-ліги.

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