Кейн першим досяг позначки в 30 результативних дій серед гравців п’ятірки провідних ліг Європи

Форвард відмінно влаштувався на новому місці.

Напередодні мюнхенська Баварія завершила для себе груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА перемогою на Олд Траффорд над англійським Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед — Баварія 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Цей успіх дозволив команді Томаса Тухеля здобути п’яту з шести можливих перемог на цьому етапі змагань та завершити раунд на першій сходинці квартету A, у якому також брали участь датський Копенгаген та турецький Галатасарай.

Істотний внесок до успіхів Баварії зробив англійський нападник Гаррі Кейн, який улітку цього разу тільки-но приєднався до "Рекордмайстера" за 95 млн євро з лондонського Тоттенгема.

І вже в першому сезоні в новому для себе клубі 30-річний виконавець забив чотири голи та віддав три гольові передачі в Лізі чемпіонів.

Загалом на його рахунку в цьому футбольному році вже 22 голи та 8 гольових передач в усіх змаганнях.

30 результативних дій — як зазначають майстри статистики, Кейн досяг цього показника першим серед футболістів із п’ятірки провідних ліг європейського футболу.

У наступній грі мюнхенська Баварія вдома прийматиме Штутгарт.