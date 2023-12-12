Ліга чемпіонів. Група A. Напередодні

У рамках квартету А групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА увечері на нас чекають два протистояння: Манчестер Юнайтед зіграє проти мюнхенської Баварії, тоді як Копенгаген прийматиме на своєму полі Галатасарай.
ВІВТОРОК, 12 ГРУДНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Біссака, Магвайр, Шоу, Регілон - Мактоміней, Амрабат - Антоні, Бруну Фернандеш, Гарначо — Гойлунд
Баварія: Ноєр - Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс - Кімміх, Горецка - Сане, Мюллер, Коман - Кейн
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:3
ВІВТОРОК, 12 ГРУДНЯ, 22:00. ПАРКЕН, КОПЕНГАГЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Хто б міг подумати ще перед першим туром групового етапу Ліги чемпіонів, що Копенгаген розташовуватиметься на другому рядку турнірної таблиці квартету А, в якому з самого початку явними фаворитами вважалися мюнхенська Баварія та Манчестер Юнайтед. Перші, звичайно, вже давно гарантували собі місце у плей-оф ЛЧ, а ось другі повністю провалили єврокубкову осінь. Тепер перед останнім туром у данців відчинені всі двері, але для цього потрібно обігравати Галатасарай, щоб ніяк не залежати від паралельного матчу Манчестер Юнайтед — Баварія (розклади групи А надані нижче).
Галатасарай перебуває у схожій ситуації, як і його майбутній опонент. Турецькому гранду необхідна лише перемога над Копенгагеном, щоб здобути путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і взагалі не звертати уваги на те, що там відбуватиметься у паралельному поєдинку на Олд Траффорд. Інтрига зашквалює — кожна команда гратиме виключно на перемогу, від чого ця зустріч виглядає дуже перспективно та багатообіцяюче.
За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є підопічні Окана Бурука. Так, на перемогу Галатасараю пропонується коефіцієнт 2,47, тоді як потенційний успіх Копенгагена оцінюється показником 2,78. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,80.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Копенгаген: Грабара — Єлерт, Вавро, Бойлесен, Дікс — Діогу Гонсалвеш, Фальк, Лерагер — Ельюнуссі, Клаессон, Ашурі
Галатасарай: Муслера - Бої, Нельсон, Бардакчі, Анхеліньо - Ндомбеле, Торрейра - Зієш, Актюркоглу, Заха - Ікарді
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2
РОЗКЛАДИ ПЕРЕД ОСТАННІМ ТУРОМ
- Баварія вийшла до 1/8 фіналу з першого місця у групі.
- Копенгаген вийде до 1/8 фіналу з другого місця, якщо обіграє Галатасарай, або зіграє внічию, а МЮ не переможе Баварію. Копенгаген займе третє місце і отримає путівку до стикових матчів Ліги Європи, якщо зіграє внічию, а Юнайтед переможе, або якщо обидві команди зазнають поразок. Копенгаген може посісти третє місце у разі своєї поразки та нічиєї МЮ, але в цьому випадку враховуватимуться загальна різниця забитих і пропущених м'ячів, потім загальна кількість забитих м'ячів, потім загальна кількість голів на виїзді (за цим показником Копенгаген займає четверте місце).
- Галатасарай вийде до 1/8 фіналу з другого місця, якщо обіграє Копенгаген. Галатасарай займе третє місце та отримає путівку до стикових матчів Ліги Європи, якщо ні він, ні МЮ не переможуть.
- Манчестер Юнайтед вийде до 1/8 фіналу з другого місця, якщо обіграє Баварію, а паралельний матч завершиться внічию. МЮ займе третє місце та отримає путівку до стикових матчів Ліги Європи, якщо обіграє Баварію, а в паралельному матчі теж буде переможець. МЮ може зайняти третє місце у разі своєї нічиєї та поразки Копенгагена, але в цьому випадку враховуватимуться загальна різниця забитих та пропущених м'ячів, потім загальна кількість забитих м'ячів, потім загальна кількість голів на виїзді (за цим показником МЮ займе третє місце).