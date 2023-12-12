Ліга чемпіонів. Група A. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті A.

У рамках квартету А групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА увечері на нас чекають два протистояння: Манчестер Юнайтед зіграє проти мюнхенської Баварії, тоді як Копенгаген прийматиме на своєму полі Галатасарай.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БАВАРІЯ ВІВТОРОК, 12 ГРУДНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO Про цей матч читайте більш детально в нашому окремому анонсі за цим посиланням. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Біссака, Магвайр, Шоу, Регілон - Мактоміней, Амрабат - Антоні, Бруну Фернандеш, Гарначо — Гойлунд Баварія: Ноєр - Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс - Кімміх, Горецка - Сане, Мюллер, Коман - Кейн ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА прогноз 1:3

ВІВТОРОК, 12 ГРУДНЯ, 22:00. ПАРКЕН, КОПЕНГАГЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Хто б міг подумати ще перед першим туром групового етапу Ліги чемпіонів, що Копенгаген розташовуватиметься на другому рядку турнірної таблиці квартету А, в якому з самого початку явними фаворитами вважалися мюнхенська Баварія та Манчестер Юнайтед. Перші, звичайно, вже давно гарантували собі місце у плей-оф ЛЧ, а ось другі повністю провалили єврокубкову осінь. Тепер перед останнім туром у данців відчинені всі двері, але для цього потрібно обігравати Галатасарай, щоб ніяк не залежати від паралельного матчу Манчестер Юнайтед — Баварія (розклади групи А надані нижче).

Галатасарай перебуває у схожій ситуації, як і його майбутній опонент. Турецькому гранду необхідна лише перемога над Копенгагеном, щоб здобути путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і взагалі не звертати уваги на те, що там відбуватиметься у паралельному поєдинку на Олд Траффорд. Інтрига зашквалює — кожна команда гратиме виключно на перемогу, від чого ця зустріч виглядає дуже перспективно та багатообіцяюче.

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є підопічні Окана Бурука. Так, на перемогу Галатасараю пропонується коефіцієнт 2,47, тоді як потенційний успіх Копенгагена оцінюється показником 2,78. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,80.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Копенгаген: Грабара — Єлерт, Вавро, Бойлесен, Дікс — Діогу Гонсалвеш, Фальк, Лерагер — Ельюнуссі, Клаессон, Ашурі

Галатасарай: Муслера - Бої, Нельсон, Бардакчі, Анхеліньо - Ндомбеле, Торрейра - Зієш, Актюркоглу, Заха - Ікарді

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:2