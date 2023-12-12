Манчестер Юнайтед — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 12.12.2023

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті A на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та мюнхенською Баварією, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.
ВІВТОРОК, 12 ГРУДНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Ні для кого не є великим секретом, що Манчестер Юнайтед цього сезону особливо не тішить своїх уболівальників результатами та рівнем своєї гри. Це стосується як виступів в англійській Прем'єр-лізі, так і у Лізі чемпіонів. У своєму останньому поєдинку АПЛ "червоні дияволи" зазнали розгромної поразки від Борнмута з рахунком 0:3 — фанатам манкуніанців залишається лише сподіватися, що того вечора їхня улюблена команда думками була вже у вирішальному єврокубковому протистоянні з Баварією.
Манчестер Юнайтед цілком реально ризикує залишитися без єврокубкової весни, причому спочатку у своїй лігочемпіонській групі команда Еріка тен Гага була одним із двох явних фаворитів на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів. Але інтрига жива у всіх компонентах: тепер навіть однієї перемоги у майбутньому матчі "червоним дияволам" може бути недостатньо для того, щоб продовжити виступи у найпрестижнішому єврокубку під егідою УЄФА (розклади у групі А вказані нижче).
Баварія вже гарантувала собі вихід до плей-оф Ліги чемпіонів з першого місця квартету А. Здавалося б, мотивація у підопічних Томаса Тухеля перед останнім туром відсутня від слова зовсім. Однак у своєму останньому поєдинку Бундесліги "червоні" зазнали розгромної поразки від франкфуртського Айнтрахта з рахунком 1:5, помітно похитнувши свої позиції в чемпіонських перегонах на користь леверкузенського Баєра.
Так, мова зараз йдеться про різні турніри, але якщо ви запитаєте у Томаса Тухеля та компанії, хотіли б вони реабілітуватися за останнє фіаско перед власними вболівальниками, то вони в один голос відповіли б: "Так, безсумнівно". З іншого боку, Манчестер Юнайтед також має що доводити своїм фанатам, але відсутність послідовності та стабільності змушують нас абсолютно кожен наступний матч "червоних дияволів" розглядати з величезною часткою скепсису.
Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Баварії пропонується коефіцієнт 2,44, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 2,74. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,95.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Біссака, Магвайр, Шоу, Регілон - Мактоміней, Амрабат - Антоні, Бруну Фернандеш, Гарначо — Гойлунд
Баварія: Ноєр - Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс - Кімміх, Горецка - Сане, Мюллер, Коман - Кейн
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
РОЗКЛАДИ ПЕРЕД ОСТАННІМ ТУРОМ
- Баварія вийшла до 1/8 фіналу з першого місця у групі.
- Копенгаген вийде до 1/8 фіналу з другого місця, якщо обіграє Галатасарай, або зіграє внічию, а МЮ не переможе Баварію. Копенгаген займе третє місце і отримає путівку до стикових матчів Ліги Європи, якщо зіграє внічию, а Юнайтед переможе, або якщо обидві команди зазнають поразок. Копенгаген може посісти третє місце у разі своєї поразки та нічиєї МЮ, але в цьому випадку враховуватимуться загальна різниця забитих і пропущених м'ячів, потім загальна кількість забитих м'ячів, потім загальна кількість голів на виїзді (за цим показником Копенгаген займає четверте місце).
- Галатасарай вийде до 1/8 фіналу з другого місця, якщо обіграє Копенгаген. Галатасарай займе третє місце та отримає путівку до стикових матчів Ліги Європи, якщо ні він, ні МЮ не переможуть.
- Манчестер Юнайтед вийде до 1/8 фіналу з другого місця, якщо обіграє Баварію, а паралельний матч завершиться внічию. МЮ займе третє місце та отримає путівку до стикових матчів Ліги Європи, якщо обіграє Баварію, а в паралельному матчі теж буде переможець. МЮ може зайняти третє місце у разі своєї нічиєї та поразки Копенгагена, але в цьому випадку враховуватимуться загальна різниця забитих та пропущених м'ячів, потім загальна кількість забитих м'ячів, потім загальна кількість голів на виїзді (за цим показником МЮ займе третє місце).
прогноз 1:3