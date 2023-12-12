Манчестер Юнайтед — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 12.12.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 12 грудня та розпочнеться о 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті A на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та мюнхенською Баварією, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

ВІВТОРОК, 12 ГРУДНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ні для кого не є великим секретом, що Манчестер Юнайтед цього сезону особливо не тішить своїх уболівальників результатами та рівнем своєї гри. Це стосується як виступів в англійській Прем'єр-лізі, так і у Лізі чемпіонів. У своєму останньому поєдинку АПЛ "червоні дияволи" зазнали розгромної поразки від Борнмута з рахунком 0:3 — фанатам манкуніанців залишається лише сподіватися, що того вечора їхня улюблена команда думками була вже у вирішальному єврокубковому протистоянні з Баварією.

Манчестер Юнайтед цілком реально ризикує залишитися без єврокубкової весни, причому спочатку у своїй лігочемпіонській групі команда Еріка тен Гага була одним із двох явних фаворитів на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів. Але інтрига жива у всіх компонентах: тепер навіть однієї перемоги у майбутньому матчі "червоним дияволам" може бути недостатньо для того, щоб продовжити виступи у найпрестижнішому єврокубку під егідою УЄФА (розклади у групі А вказані нижче).

Баварія вже гарантувала собі вихід до плей-оф Ліги чемпіонів з першого місця квартету А. Здавалося б, мотивація у підопічних Томаса Тухеля перед останнім туром відсутня від слова зовсім. Однак у своєму останньому поєдинку Бундесліги "червоні" зазнали розгромної поразки від франкфуртського Айнтрахта з рахунком 1:5, помітно похитнувши свої позиції в чемпіонських перегонах на користь леверкузенського Баєра.

Так, мова зараз йдеться про різні турніри, але якщо ви запитаєте у Томаса Тухеля та компанії, хотіли б вони реабілітуватися за останнє фіаско перед власними вболівальниками, то вони в один голос відповіли б: "Так, безсумнівно". З іншого боку, Манчестер Юнайтед також має що доводити своїм фанатам, але відсутність послідовності та стабільності змушують нас абсолютно кожен наступний матч "червоних дияволів" розглядати з величезною часткою скепсису.