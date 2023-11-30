Гравці Шахтаря потрапили до символічних збірних п’ятого туру Ліги чемпіонів

Виступи донецького колективу не залишились поза увагою статистичних порталів.

Залишився позаду п’ятий тур Ліги чемпіонів УЄФА, тож відомі статистичні портали за багаторічною традицією вирішили підбити підсумки єврокубкового тижня в цьому турнірі, оголосивши власні варіанти символічних збірних, що складаються з гравців із найвищою оцінкою на окремих позиціях.

Портал WhoScored не оминув увагою виступ голкіпера донецького Шахтаря Дмитра Різника, який з оцінкою в 8.32 бали посів місце у воротах уявної команди.

Найкращим гравцем, на думку цього ресурсу, був універсал каталонської Барселони Жуан Канселу з ідеальним показником — 10 балів із 10 можливих.

Портал SofaScore, у свою чергу, пішов ще далі у визнанні вдалості виступів "гірників", і долучив Миколу Матвієнка на одну з позицій у центрі оборони. Оцінка захисника склала 8.1 бал, тоді як Дмитро Різник посів місце у воротах із 9.0.

Жоау Канселу з 10 балами й у цьому випадку став найкращим гравцем команди.