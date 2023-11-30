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-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
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-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
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-
13 грудня
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Реал заборонив Родріго коментувати інцидент із Мессі

30 листопада 2023

Родріго Гоес, Getty Images

Нападник Реала поділився враженнями від перемоги над Наполі.

Мадридський Реал напередодні в домашньому поєдинку п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА переграв італійський Наполі.

Реал — Наполі 4:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "галактікос" Родріго Гоес, на рахунку якого один забитий м’яч, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Під завісу зустрічі я втомився, у мене почали підкошуватись ноги та була невеличка судома, але зараз я вже в порядку.

Інцидент із Мессі в матчі проти Аргентини? Реал заборонив мені про це говорити. Чи не так? (на бік представника клубу позаду)", — заявив бразильський виконавець.

У заключному турі мадридський Реал зіграє в гостях проти берлінського Уніона.

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