Реал заборонив Родріго коментувати інцидент із Мессі

Мадридський Реал напередодні в домашньому поєдинку п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА переграв італійський Наполі.
Реал — Наполі 4:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Нападник "галактікос" Родріго Гоес, на рахунку якого один забитий м’яч, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.
"Під завісу зустрічі я втомився, у мене почали підкошуватись ноги та була невеличка судома, але зараз я вже в порядку.
Інцидент із Мессі в матчі проти Аргентини? Реал заборонив мені про це говорити. Чи не так? (на бік представника клубу позаду)", — заявив бразильський виконавець.
У заключному турі мадридський Реал зіграє в гостях проти берлінського Уніона.