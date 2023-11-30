Реал — Наполі 4:2 Відео голів та огляд матчу 29.11.2023

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал на власному полі влаштував запальне протистояння з італійським Наполі.
Чемпіони Серії A швидко відкрили рахунок у грі, проте суперники відповіли на це не менш блискавично, а вже в середині першого тайму повели за рахунком.
У другому таймі Наполі також почав із швидкого гола, однак потім не просто пропустив у власні ворота втретє, а й остаточно втратив контроль над розвитком подій на полі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Наполі в 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:
Реал — Наполі 4:2
Голи: Родріго, 11, Беллінгем, 21, Пас, 84, Хоселу, 90+4 — Сімеоне, 9, Замбо-Ангісса, 47
Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді (Начо, 87) — Кроос — Вальверде, Себальйос (Хоселу, 57) — Беллінгем — Браїм (Пас, 65), Родріго (Васкес, 87).
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Жезус (Дзанолі, 87) — Замбо-Ангісса, Лоботка (Распадорі, 87), Зелінські (Ельмас, 66) — Політано (Каюсте, 78), Сімеоне (Осімген, 51), Кварацхелія.
Попередження: Зелінські, Каюсте.