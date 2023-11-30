Стрічка новин

00:37

Арсенал — Ланс 6:0 Відео голів та огляд матчу 29.11.2023

00:10

Реал Сосьєдад поділив очки із Зальцбургом

00:10

Уніон не зміг дотиснути Брагу і перервати неймовірну провальну серію

00:08

Бенфіка з Трубіним і хет-триком Маріу не зуміла здолати Інтер

00:05

Лунін пропустив двічі в переможному для Реала емоційному двобої проти Наполі

00:01

Баварія не змогла обіграти Копенгаген

23:56

Арсенал із Зінченком знищив Ланс та вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів

23:21

Тен Гаг: Ми вдосконалюємось. Ми рухаємося в правильному напрямку

22:56

Севілья — ПСВ 2:3 Відео голів та огляд матчу 29.11.2023

22:37

Галатасарай — Манчестер Юнайтед 3:3 Відео голів та огляд матчу 29.11.2023