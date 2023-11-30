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-
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22:00
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-
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22:00
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-
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-
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Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
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-
Барселона
-
13 грудня
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13 грудня
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Лунін пропустив двічі в переможному для Реала емоційному двобої проти Наполі

30 листопада 2023

Реал — Наполі, Getty Images

Напад колективу Карло Анчелотті виявився кількісно більш ефективним за незграбні дії захисників.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Реал — Наполі 4:2
Голи: Родріго, 11, Беллінгем, 21, Пас, 84, Хоселу, 90+4 — Сімеоне, 9, Замбо-Ангісса, 47

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді (Начо, 87) — Кроос — Вальверде, Себальйос (Хоселу, 57) — Беллінгем — Браїм (Пас, 65), Родріго (Васкес, 87).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Жезус (Дзанолі, 87) — Замбо-Ангісса, Лоботка (Распадорі, 87), Зелінські (Ельмас, 66) — Політано (Каюсте, 78), Сімеоне (Осімген, 51), Кварацхелія.

Попередження: Зелінські, Каюсте.
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