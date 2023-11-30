Маццаррі: Реал, як мені здавалось, видихався після рахунку 2:2

Керманич Наполі поділився враженнями від поразки проти Реала.

Італійський Наполі напередодні в гостьовому поєдинку п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА поступився мадридському Реалу.

Реал — Наполі 4:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "Партенопеї" Вальтер Маццаррі після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Карло Анчелотті — мій великий друг та дуже хороший тренер. Але коли моя команда поступається, мій розум стає неначе в тумані після фінального свистка, тому я навіть не пам'ятаю, що саме він мені сказав.

Я думаю, що це був дуже хороший виступ у виконанні нашої команди, і коли результат був 2:2, якби ми краще провели дві або три контратаки, я думаю, що ми могли б виграти. На той момент ми нічим не ризикували, а Реал, як здавалось, видихався.

Після того, як ми пропустили третій гол, нам довелося кинутись уперед і піти напролом, що вивело команду з рівноваги. Нічого не змінюється, коли ти програєш 3:2 чи 4:2. Я відзначив для себе деякі дрібниці, які ми ще обговоримо з командою, але в цілому це була хороша гра.

Осімген? Він провів 20-25 хвилин на полі з Аталантою на вихідних, тому ми не могли ризикувати рецидивом. Він повертається до гри поступово.

Ми були втомлені, тому що в сезоні дуже багато ігор. Я не хочу заглиблюватись в рівень підготовки і не наважуюся судити про роботу тих, хто був тут до мене, тому я повинен зосередитися тільки на тому, що сталось із моменту мого приходу.

Я згоден, що хлопці проявили бойовий дух, і нам удалось тримати команду досить щільно, ураховуючи якість суперників навпроти цього вечора.

Коли ти граєш на такому рівні, це завжди важко. Тактично відбулись певні зміни зміни, усі прагнуть захищатися вище, пресингувати вище і намагаються відіграти м'яч якомога швидше, навіть маленькі клуби роблять це.

Однак футбол залишається тим самим, коли ти стикаєшся з чемпіоном, який обводить одного гравця і проходить у відкритий простір", — заявив італійський фахівець.

У заключному турі неаполітанський Наполі зіграє дома проти португальської Браги.