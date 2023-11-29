Арсенал із Зінченком знищив Ланс та вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів

Команда Мікеля Артети забезпечила собі неймовірну перевагу у першому таймі, шокувавши французів у першій половині 45-хвилинки.

Лондонський Арсенал у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів на своєму полі розгромив французький Ланс із рахунком 6:0.

У першому таймі команда Мікеля Артети просто не залишила шансів для французів, відправивши до їхніх воріт п'ять м'ячів. Авторами голів стали Кай Гаверц, Габріел Жезус, Букайо Сака, Габріел Мартінеллі та Мартін Едегор.

Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів" та провів на полі перший тайм, після чого був замінений.

Остаточну крапку в матчі поставив Жоржиньо, який вийшов на заміну та реалізував пенальті на 86 хвилині.

Таким чином, Арсенал гарантував собі перше місце у групі та вихід у плей-оф, куди також потрапив ПСВ, який здобув перемогу над Севільєю. Ланс та Севілья боротимуться за Лігу Європи.

Арсенал — Ланс 6:0

Голи: Гаверц, 13, Жезус, 21, Сака, 24, Мартінеллі, 28, Едегор, 45+1, Жоржиньо, 86 (з пенальті).

Арсенал: Рая — Зінченко (Ківьор, 46), Габріел, Саліба, Томіясу (Вайт, 46) — Гаверц, Райс (Жоржиньо, 75), Едегор — Мартінеллі, Сака (Нельсон, 66), Жезус (Нкетіа, 82).

Ланс: Самба — Медіна (Мачадо, 46), Дансо, Граді (Хусанов, 62) — Айдара, Самед (Ель-Аїнауї, 46), Менді (Кошта, 76), Франковські — Фульгіні, Сотока (Томассон, 46), Ваї.

Попередження: Менді, Хусанов, Айдара.