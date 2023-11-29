Канселу: Коли результати не приходять тривалий час, упевненість у собі поступово втрачається

Універсал Барселони прокоментував перемогу над Порту.

Напередодні каталонська Барселона здобула другу перемогу над португальським Порту та достроково вийшла до плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА з першого місця групи H.

Барселона — Порту 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри найкращий гравець вечора на обидві команди, універсал "блаугранас" Жоау Канселу, прокоментував свої враження від матчу.

"Я сказав на прес-конференції перед грою, що це буде фінал. Ми виграли цю гру, що було найважливішим для нас у цей вечір, і відповідно нам удалось вивести клуб до 1/8 фіналу, де він заслуговує бути.

Коли результати не приходять тривалий час, упевненість у собі поступово втрачається. Коли ти впевнений, то все вдається, а коли ні, то здається, що все в житті йде не так.

У нас є група зрілих і дорослих гравців, але є й молодші. На людському рівні ця різниця у віці вражає.

Ми заслуговували на цю перемогу. Ми повинні насолоджуватися нею, відпочивати й думати про матч у неділю проти мадридського Атлетіко.

У двох іграх зі збірною та останній грі у Вальєкасі я вже відчував невеликий біль у підколінному сухожиллі, тому заміна наприкінці гри була дуже доречною. Я думаю, що це нічого страшного, і я збираюся зробити все можливе, щоб зіграти проти Атлетіко.

Я добре почуваюся, граючи справа, зліва, у центрі — не має різниці. Я намагаюсь робити все можливе, щоб допомогти команді досягти мети. Це те, що я й робив сьогодні.

Бальде також заслуговує на те, щоб грати в старті, тому що він — чудовий гравець. У нас є група якісних футболістів, і ми повинні відновитись, щоб спробувати перемогти в неділю", — заявив португальський виконавець.

У заключному турі каталонська Барселона зіграє в гостях у бельгійського Антверпена.