Лаціо
2
Селтік
0
28 листопада
19:45
Шахтар
1
Антверпен
0
28 листопада
19:45
Феєнорд
1
Атлетіко
3
28 листопада
22:00
Мілан
1
Боруссія Дортмунд
3
28 листопада
22:00
ПСЖ
1
Ньюкасл Юнайтед
1
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
3
РБ Лейпциг
2
28 листопада
22:00
Янг Бойз
2
Црвена Звезда
0
28 листопада
22:00
Барселона
2
Порту
1
28 листопада
22:00
Галатасарай
-
Манчестер Юнайтед
-
29 листопада
19:45
Севілья
-
ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00
Ланс
-
Севілья
-
12 грудня
19:45
ПСВ
-
Арсенал
-
12 грудня
19:45
Копенгаген
-
Галатасарай
-
12 грудня
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Баварія
-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
Наполі
-
Брага
-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
Бенфіка
-
12 грудня
22:00
Інтер
-
Реал Сосьєдад
-
12 грудня
22:00
Црвена Звезда
-
Манчестер Сіті
-
13 грудня
19:45
РБ Лейпциг
-
Янг Бойз
-
13 грудня
19:45
Селтік
-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
Антверпен
-
Барселона
-
13 грудня
22:00
Порту
-
Шахтар
-
13 грудня
22:00

Канселу: Коли результати не приходять тривалий час, упевненість у собі поступово втрачається

29 листопада 2023

Жоау Канселу, Getty Images

Універсал Барселони прокоментував перемогу над Порту.

Напередодні каталонська Барселона здобула другу перемогу над португальським Порту та достроково вийшла до плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА з першого місця групи H.

Барселона — Порту 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри найкращий гравець вечора на обидві команди, універсал "блаугранас" Жоау Канселу, прокоментував свої враження від матчу.

"Я сказав на прес-конференції перед грою, що це буде фінал. Ми виграли цю гру, що було найважливішим для нас у цей вечір, і відповідно нам удалось вивести клуб до 1/8 фіналу, де він заслуговує бути.

Коли результати не приходять тривалий час, упевненість у собі поступово втрачається. Коли ти впевнений, то все вдається, а коли ні, то здається, що все в житті йде не так.

У нас є група зрілих і дорослих гравців, але є й молодші. На людському рівні ця різниця у віці вражає.

Ми заслуговували на цю перемогу. Ми повинні насолоджуватися нею, відпочивати й думати про матч у неділю проти мадридського Атлетіко.

У двох іграх зі збірною та останній грі у Вальєкасі я вже відчував невеликий біль у підколінному сухожиллі, тому заміна наприкінці гри була дуже доречною. Я думаю, що це нічого страшного, і я збираюся зробити все можливе, щоб зіграти проти Атлетіко.

Я добре почуваюся, граючи справа, зліва, у центрі — не має різниці. Я намагаюсь робити все можливе, щоб допомогти команді досягти мети. Це те, що я й робив сьогодні.

Бальде також заслуговує на те, щоб грати в старті, тому що він — чудовий гравець. У нас є група якісних футболістів, і ми повинні відновитись, щоб спробувати перемогти в неділю", — заявив португальський виконавець.

У заключному турі каталонська Барселона зіграє в гостях у бельгійського Антверпена.

Джерело: El Mundo Deportivo

команди
статті на тему:
Барселона — Порту, Getty Images 29 листопада 2023 Барселона — Порту 2:1 Відео голів та огляд матчу 28.11.2023
Барселона — Порту, Getty Images 29 листопада 2023 Ідеальний матч від Канселу допоміг Барселоні обіграти Порту та вийти до плей-оф Ліги чемпіонів
   