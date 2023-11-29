Барселона — Порту 2:1 Відео голів та огляд матчу 28.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 28 листопада 2023 року, 22:00.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона на власному полі здобула вольову перемогу над португальським Порту.

Господарі непогано розпочали гру в атаці, проте суперники зуміли відновити рівновагу та навіть провели результативний випад у відповідь.

Однак майже миттєво Жоау Канселу записав на свій рахунок забитий м’яч, а вже в другому таймі став асистентом для Жоау Феліша й у підсумку забрав звання гравця матчу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Порту в 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Барселона — Порту 2:1

Голи: Канселу, 32, Феліш, 57 — Пепе Акіно, 31

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу (Бальде, 82) — де Йонг, Гюндоган, Педрі — Рафінья (Ямал, 90), Левандовські, Феліш (Торрес, 75).

Порту: Кошта — Маріу (Санчес, 67), Кардозу (Намасо, 90), Пепе, Зайду — Пепе, Варела, Еуштакіу (Ніко, 80), Галено (Мартінес, 90) — Таремі, Еванілсон (Консейсан, 80).

Попередження: де Йонг, Феліш — Кардозу, Маріу, Пепе.