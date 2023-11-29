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Терзич: Ми дуже раді, що нам вдалося достроково кваліфікуватися до плей-оф

29 листопада 2023

Едін Терзич - Getty Images

Наставник прокоментував перемогу своєї команди.

Едін Терзич прокоментував перемогу у матчі Ліги чемпіонів проти Мілана - повідомляє офіційний сайт клубу

"Ми дуже раді, що нам вдалося достроково кваліфікуватися з важкої групи. Те, що нам вдалося виграти два виїзних матчі, також не можна сприймати як належне.

У нас було декілька гравців, що не були повністю готові грати. Доктор заздалегідь сказав нам, хто може грати 30 хвилин, хто може грати 45, а хто може грати 60. Тепер у нас є трохи більше часу, щоб відновитися, тому що ми знову граємо лише в неділю". 

Боруссія виграла у виїзному матчі з рахунком 3:1 та пройшла до плей-оф турніру. 

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