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Дортмундська Боруссія здолала Мілан і забезпечила собі місце у плей-оф ЛЧ

29 листопада 2023

Мілан - Боруссія (Дортмунд), Getty Images

Завершився ще один поєдинок 5-го туру групового етапу ЛЧ.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Мілан приймав дортмундську Боруссію на Сан-Сіро.

Саме господарі поля могли відкрити рахунок, але Жиру не реалізував пенальті, чим вже за кілька хвилин скористався Ройс, вдало виконавши свій 11-метровий. "Россонері" все ж відзначилися у першому таймі завдяки Чуквезе.

У другій половині поєдинку дортмундці були більш ефективні. Протягом десяти хвилин вони зуміли забити двічі — голи на рахунку Байно-Гіттенса та Адеємі. Нічого протиставити цим результативним ударам Мілан так і не зумів.

Мілан — Боруссія (Дортмунд) 1:3

Голи: Чуквезе, 37 — Ройс, 10 (пен.), Байно-Гіттенс, 59, Адеємі, 69

На 6-й хвилині Жиру (Мілан) не реалізував пенальті

Попередження: Томорі, 67 — Джан, 90+6

Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав (Крунич, 53), Томорі, Ернандес — Лофтус-Чік, Адлі (Йович, 77), Рейндерс — Чуквезе (Траоре, 77), Жиру, Пулішич

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Р'єрсон, Гуммельс, Шлоттербек (Озджан, 55), Бенсебаїні — Джан, Забітцер — Мален (Адеємі, 56), Ройс (Брандт, 79), Байно-Гіттенс (Вольф, 66) — Фюллькруг

Зазначимо, що у паралельній грі ПСЖ вирвав нічию у Ньюкасла. Турнірна таблиця групи тепер виглядає наступним чином: 

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