Боруссія Дортмунд вперше не пропустила у чотирьох поспіль домашніх матчах ЛЧ/КЄЧ

Клубу допомагає виняткова атмосфера Вестфаленштадіону.

Дортмундській Боруссії вперше у своїй історії виступів у ЛЧ/КЄЧ вдалося зберегти свої ворота "сухими" у чотирьох поспіль домашніх поєдинках, пише Squawka.

Німецький клуб не пропустив жодного голу в останніх чотирьох матчах на Вестфаленштадіоні у головному клубному турнірі Європи. Йдеться про нічийні результати з Манчестер Сіті (груповий етап сезону 2022/23) і Міланом (груповий етап цього сезону), а також перемоги над Челсі (1/8 фіналу сезону 2022/23) і Ньюкаслом (груповий етап цього сезону).

Нагадаємо, матч проти "сорок", який дортмундці виграли завдяки голам Фюллькруга та Брандта, щойно завершився.