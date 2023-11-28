Зубков — найкращий гравець матчу між Шахтарем та Антверпеном

Український вінгер відзначився асистом у переможному для "гірників" поєдинку Ліги чемпіонів.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зумів здобути мінімальну перемогу над бельгійським Антверпеном та гарантував собі єврокубкову весну, проте ще може поборотися для плей-оф ЛЧ.

Перемогу "гірникам" приніс єдиний гол Миколи Матвієнка на початку зустрічі, якому асистував Олександр Зубков після подачі зі штрафного.

Саме 27-річного Зубкова було визнано найкращим гравцем за підсумками поєдинку проти Антверпена.

Нагадаємо, що дивитися відео гола та огляд матчу Шахтар — Антверпен ви можете на Football.ua.