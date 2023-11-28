Гочолеішвілі зіграє з перших хвилин проти Антверпена

28 листопада 2023

Георгій Гочолеішвілі, фото ФК Шахтар Донецьк

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи H, у якому зіграють донецький Шахтар та бельгійський Антверпен.

Донецький Шахтар та бельгійський Антверпен зіграють поміж собою в рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі.

Маріно Пушич, після нічиєї проти житомирського Полісся (0:0), залучив до стартового складу Гочолеішвілі на правий фланг захисту.

Марк ван Боммел, у порівнянні з першою грою (2:3), використав із перших хвилин Керка під нападником, тоді як Юсуф розташується в опорній зоні.

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон — Сікан.

Запасні: Рудько, Лемкін, Педріньйо, Козік, Ракіцький, Кастілло, Егіналду, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келсі.

Антверпен: Бюте — Батай, Альдервейрельд, Кулібалі, Вейндал —Вермерен, Юсуф — Муя, Керк, Баліквіша — Янссен.

Запасні: Девалкенер, Ламменс, Іленіхена, Еджуке, ван ден Босх, Смітс, Корбані.

Гра Шахтар — Антверпен почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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