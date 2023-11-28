Шахтар — Антверпен. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 28.11.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 28 листопада та розпочнеться о 19:45.

У рамках п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті H на нас очікує протистояння поміж донецьким Шахтарем та бельгійським Антверпеном, яке пройде на стадіоні Фолькспаркштадіон у Гамбурзі.

№ Команда І В Н П З П О 1 Порту 4 3 0 1 9 3 9 2 Барселона 4 3 0 1 8 2 9 3 Шахтар 4 2 0 2 6 7 6 4 Антверпен 4 0 0 4 3 14 0

ШАХТАР — АНТВЕРПЕН

ВІВТОРОК, 28 ЛИСТОПАДА, 19:45. ФОЛЬКСПАРКШТАДІОН, ГАМБУРГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — БАРШТО ФРАНКОВСЬКІ (ТОРУНЬ, ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чинний чемпіон України, донецький Шахтар, перебуває в достатньо цікавій позиції перед початком п’ятого туру. Наче й шанси на плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА в українського колективу ще є, але водночас ми всі з вами добре розуміємо, що виключно від одного бажання "гірників" узагалі нічого не залежить. Є ще португальський Порту й, до речі, каталонська Барселона, які аж ніяк не хотіли б відкладати з’ясування свого майбутнього на весну наступного року до настільки пізнього етапу групового турніру.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом у цьому протистоянні є підопічні Маріно Пушича. Так перемога Шахтаря оцінюється коефіцієнтом 2,09, тоді як потенційний успіх Антверпена оцінюється показником 3,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,80.

Власне, іспанський гранд планував поставити масну крапку саме тут, у Вільному та Ганзейському місті Гамбург, але щось пішло не так. Команда Хаві поступилась Шахтарю, а якщо бути вже відвертими, то це саме "гірники" її переграли. Не за всім статтями, звісно, але переваги за рахунком вистачило для того, аби потішити всю футбольну Україну. Насправді, за сучасних умов подібні успіхи дійсно сприймаються геть інакше, але то вже таке — забута історія. Нехай і з певними наслідками.

Шахтар — Антверпен: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Більше за інших від тієї перемоги засумував бельгійський Антверпен, бо три очки відставання від прямого конкурента в боротьбі за третю сходинку — це одна справа, а ось шість балів — це вже серйозний трамплін. Звичайно, небезвихідна ситуація для команди Марка ван Боммела, але шанс витягнути щасливий квиток у неї залишився лише один. Та й у випадку перемоги ще потрібно буде примудритись обіграти Барсу в останньому турі. І хто його знає, у якому стані та з якими завданнями команда Хаві буде проводити той матч. Ось так доволі прогнозована заздалегідь група H отримала інтригу, яка аж ніяк не гірша за інші більш гучні квартети.

Шахтарю на тлі всього цього потрібно бути дуже обережним. Тут усе буде грати проти "гірників", хіба що арена в Гамбурзі вже точно буде вболівати виключно за команду Маріно Пушича, а не радіти атакам суперників, як це було під час гри проти Барси. Це добре, бо Шахтарю доведеться грати першим номером, бо те, що буває, коли Антверпен захоплює ініціативу, ми вже побачили під час першої гри поміж цими команда. Так, чемпіони України перемогли (3:2), але якою ціною дався той успіх!

І тут дуже важливим є питання контексту. Перед першим матчем Антверпен не те, що не міг перемогти чотири матчі поспіль. Він навіть один забитий м’яч за цей відтинок часу провести не зумів. Наразі ж історія геть інша. У гостях у Порту бельгійці не забивали (0:2), але, окрім цієї дуелі, відзначались у кожному з решти від дев’яти матчів у всіх турнірах. Покращилась і позиція команди в турнірній таблиці, хоча Юніон Сен-Жилуа вже відірвався на 11 очок, тож чемпіон першої частини сезону в Бельгії майже відомий.

Команда Марка ван Боммела також спробувала перехитрити долю й поставила матч чемпіонату на пізній вечір п’ятниці, ніби це їй треба подолати половину Європи, а не пів години, у гіршому випадку, провести в літаку. Експеримент видався невдалим, як і у Шахтаря, Сент-Трейден на власному полі не поступився (1:1), тож вийти на переможну серію Антверпен так і не зумів. І саме ця відсутність стабільності в опонентів і має стати головною мішенню Шахтаря.

У Пушича при цьому можуть бути проблеми з кадрами, бо те, що ми бачили під час гри проти житомирського Полісся (0:0), відверто жахало. І ні, тут не про футбол ідеться, а про кількість дріб’язкових пошкоджень у футболістів Шахтаря. Той-таки Юхим Конопля вилетів за ходом тієї гри з черговим, як здається, важким ударом. А потім ще й Судаков, Криськів та Бондар у різні моменти гри діставали забої, які ще можуть сказати своє слово в недоречний момент.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон — Сікан.

Антверпен: Ламменс — Де Лат, Ван ден Бош, Кулібалі, Вейндал — Юсуф, Вермерен — Керк, Муя, Баліквіша — Янссен.

Не зіграють: Бондаренко, Траоре — Валенсія, Вергултс, Еккеленкамп, Енгельс, Кейта, Ондрейка.

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Історія зустрічей поміж командами дуже коротка — попередня гра стала першою в їхніх особистих стосунках.