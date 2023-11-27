Шахтар — Антверпен: де дивитись матч 28.11.2023 Ліги чемпіонів

Дізнайся, де дивитися матч п’ятого туру групового етапу головного єврокубкого турніру

У вівторок, 28 листопада, донецький Шахтар проведе номінальний домашній поєдинок проти бельгійського Антверпена.

Поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться на стадіоні Volksparkstadion у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів фаворитом матчу є команда Маріно Пушич.

Де дивитись Шахтар — Антверпен?

У прямому ефірі гру покаже платформа MEGOGO. Більше того, перед грою та після матчу буде пряме включення зі студії, де журналісти та експерти обговорять поєдинок.

Зазначимо, що у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на полі суперників обіграв Антверпен (3:2).

Нагадаємо, матч Шахтар – Антверпен відбудеться вже завтра, 28 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.