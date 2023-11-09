Тренер Ланса: У Лізі чемпіонів краще не бути андердогом

Керманич французького клубу відреагував на поразку від ПСВ.

Французький Ланс у четвертому турі Ліги чемпіонів УЄФА в рамках групи B зазнав поразки на полі нідерландського ПСВ.

ПСВ — Ланс 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "криваво-жовтих" Франк Ез прокоментував виступ власної команди в звітній грі після її завершення.

"Я не знаю, як це має працювати в Лізі чемпіонів, коли справа доходить до суддівства.

Усе, що я бачу перед собою станом на сьогодні, це те, що ми зробили 10 фолів й отримали вісім жовтих карток і червону картку, а наші суперники зробили 19 фолів і отримали лише дві жовті картки.

Так, я знаю, що ми отримали три жовті картки за розмови з арбітром, але в суддівстві були подвійні стандарти, і мені важко зрозуміти, як можна отримати дві жовті та червону після того, як ти зробив 10 фолів.

Можливо, арбітри в Лізі чемпіонів колись зможуть мені це пояснити, але я не впевнений щодо цього", — заявив французький фахівець.

У наступному турі французький Ланс проведе гостьовий матч проти лондонського Арсенала.