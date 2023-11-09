Баварія — Галатасарай 2:1 Відео голів та огляд матчу 08.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 08 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі Альянц Арени в місті Мюнхен у рамках групи A поміж собою зустрічались місцева Баварія та турецький Галатасарай.

Незвично тривалий час спостерігали ми за відсутністю голів на цій арені, і при цьому в першому таймі не відчувалась аж надто очевидна перевага фаворитів протистояння.

Але в другій половині гри Баварія все ж таки більше була схожа на себе класичну, і доволі невимушено дійшла до дублю Гаррі Кейна наприкінці гри. Суперники встигли відповісти лише одним голом.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Галатасарай у 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Баварія — Галатасарай 2:1

Голи: Кейн, 80, 86 — Бакамбу, 90+3.

Баварія: Ноєр, Девіс, Кім Мін Чже, Упамекано (Лаймер, 72), Мазрауї, Кімміх, Горецка, Сане (Тель, 72), Мусіала (Мюллер, 40), Коман (Гнабрі, 87), Кейн.

Галатасарай: Муслера, Анхеліньо (Нельссон, 78), Бардакджі, Санчес, Бое, Торрейра, Айхан (Олівейра, 69), Зієш (Йилмаз, 58), Заха (Бакамбу, 79), Актюркоглу, Ікарді (Тете, 69).

Попередження: Девіс — Бардакджі, Бурук, Бакамбу.