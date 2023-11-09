Дубль Кейна допоміг Баварії обіграти Галатасарай та вийти у плей-оф Ліги чемпіонів

Команда Томаса Тухеля змогла забити переможні м'ячі у заключній частині поєдинку.

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія обіграла турецький Галатасарай із рахунком 2:1.

Перший м'яч був забитий на 80 хвилині, коли Гаррі Кейн скористався передачею Йосуа Кімміха. Через шість хвилин англієць оформив дубль. Турки відповіли на третій компенсованій хвилині, коли у воротах німців відзначився Седрік Бакамбу.

Завдяки цій перемозі, яка стала четвертою з чотирьох, Баварія гарантувала собі вихід із групи з першого місця. Галатасарай має чотири очки і має чудові шанси поборотися з "червоними дияволами" та Копенгагеном за друге місце.

Баварія – Галатасарай 2:1

Голи: Кейн, 80, 86 — Бакамбу, 90+3.

Баварія: Ноєр, Девіс, Кім Мін Чже, Упамекано (Лаймер, 72), Мазрауї, Кімміх, Горецка, Сане (Тель, 72), Мусіала (Мюллер, 40), Коман (Гнабрі, 87), Кейн.

Галатасарай: Муслера, Анхеліньо (Нельссон, 78), Бардакджі, Санчес, Бое, Торрейра, Айхан (Олівейра, 69), Зієш (Йилмаз, 58), Заха (Бакамбу, 79), Актюркоглу, Ікарді (Тете, 69).

Попередження: Девіс — Бардакджі, Бурук, Бакамбу.