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22:00
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-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
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-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
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Реал Сосьєдад — Бенфіка 3:1 Відео голів та огляд матчу 08.11.2023

08 листопада 2023

Реал Сосьєдад — Бенфіка, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 08 листопада 2023 року, 19:45.

Реал Сосьєдад у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів на своєму полі впевнено обіграв Бенфіку (3:1).

Рахунок у матчі було відкрито вже на шостій хвилині, коли у воротах українського воротаря "орлів" розписався Меріно. За п'ять хвилин господарі поля подвоїли перевагу в рахунку зусиллями Оярсабаля.

Потім на 21 хвилині "біло-блакитні" забили третій м'яч у ворота португальської команди, а автором голу став Барренечеа.

Все на що була здатна команда Рогера Шмідта – забитий м'яч у виконанні Рафи Сілви на старті другого тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Бенфіка у 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Реал Сосьєдад — Бенфіка 3:1
Голи: Меріно, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 — Р. Сілва, 49.

На 29 хвилині Браїс Мендес (Реал Сосьєдад) не забив пенальті (штанга).

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо (Одріосола, 86), Субельдія, Ле Норман, Аєн — Мендес, Мендес (Турр’єнтес, 70), Субіменді, Меріно — Кубо (Фернандес, 70), Оярсабаль, Барренечеа (захарян, 78).

Бенфіка: Трубін — А. Сілва, Отаменді, Морато — Невеш, Флорентіну (Юрасек, 31), Маріу (Шикінью, 85), Еурснес — Ді Марія (Тенгстедт, 85), Кабрал (Муса, 64), Р. Сілва (Гуедеш, 85).

Попередження: Барренечеа, Фернандес — Флорентіну

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