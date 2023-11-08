Трубін отримав середню оцінку за матч проти Сосьєдаду

Український голкіпер пропустив три м'ячі.

Бенфіка у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів поступилася Реал Сосьєдаду (1:3).

Статистичний портал WhoScored оцінив дії гравців, зокрема українського воротаря Анатолія Трубіна, який вийшов у стартовому складі "орлів". Його оцінка – 6,2 бала, що є середньою оцінкою у складі команди Рогера Шмідта.

Водночас SofaScore оцінив гру Трубіна у 6,6 балів.

За весь поєдинок Трубін зробив два виходи з воріт (один успішний), зробив 43 дотики до м'яча, 33 передачі (61% точних), три вдалі діагоналі з 14 спроб, два виноси і виграв одну верхову дуель.

Цього сезону Трубін провів 11 матчів, з яких чотири на нуль при 10 пропущених м'ячах.