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-
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-
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-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
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22:00
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-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
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-
Уніон Берлін
-
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-
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Іммобіле: Саудівська Аравія? Коли щось у житті йде не так, ви ладні все кинути в багаття, бо не відчуваєте реальність

08 листопада 2023

Чіро Іммобіле, Getty Images

Форвард "орлів" прокоментував перемогу над Феєнордом.

Римський Лаціо напередодні в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграв нідерландський Феєнорд у групі E.

Лаціо — Феєнорд 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "орлів" Чіро Іммобіле, на рахунку якого єдиний гол у цій зустрічі й він же — 200 у його кар’єрі за Лаціо, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Це був важливий особисто для мене гол, який прийшов у важкий для команди час.

У нашій групі зберігається баланс. І, якщо чесно, я вважаю, що він зберігатиметься до останнього. У нас є ще одна домашня гра за власних уболівальників попереду, яку ми повинні максимально використати перед вирішальним матчем у Мадриді.

Я сподіваюся, що ця перемога над Феєнордом дасть нам правильний заряд і на чемпіонат.

Мені також був потрібен цей гол, щоб заспокоїтись та отримати психологічну рівновагу. Завжди приємно забивати, тим паче, якщо ці м’ячі виявляються переможними.

200 голів — це дійсно красивий показник. Було дуже приємно відсвяткувати його перед усіма нашими фанатами.

Чутки про Саудівську Аравію? Коли щось у житті йде не так, ви ладні все кинути в багаття, бо не відчуваєте реальність. Сьогоднішній гол припав на важкий час, тому що, коли ти починаєш старіти, то чуєш певні фрази стосовно себе.

Наприклад, що ти більше не можеш грати на такому рівні. Ці слова не приносять жодної користі", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч Лаціо проведе за домашнім римським дербі проти Роми 12 листопада.

Джерело: Calciomercato.it

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