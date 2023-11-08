Лаціо — Феєнорд 1:0 Відео гола та огляд матчу 07.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 07 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі Стадіо Олімпіко в місті Рим рамках групи E поміж собою зустрічались місцевий Лаціо та нідерландський Феєнорд.

Гості розпочинали гру з кадрових негараздів — травмував голову захисник Ньївкоп, тому знадобилась швидка заміна. Але це не заважало Феєнорду контролювати хід подій на полі та до настання перерви створити банально більше гольових моментів за суперників.

Але натомість перед відходом на відпочинок забив Лаціо. Іммобіле оформив 200 гол за клуб, після чого його одноклубники в другому таймі зробили все, аби не дати суперникам розвернутись в атаці.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — Феєнорд у 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Лаціо — Феєнорд 1:0

Гол: Іммобіле, 45+1

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Патрік, Романьолі, Хісай — Камада (Гендузі, 53), Весіно, Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле (Кастельянос, 62), Дзакканьї (Педро, 62).

Феєнорд: Бейлов — Ньївкоп (Траунер, 20, Джаханбахш, 74)), Гертрейда, Ганцко, Гартман — Тімбер, Зеррукі (Уеда, 81), Віффер — Стенгс (Міламбо, 81), Хіменес, Пайшан (Іванушец, 74).

Попередження: Весіно, Ровелла — Ньївкоп, Зеррукі, Віффер