Лаціо взяв реванш у Феєнорда та збільшив інтригу в групі E

Команда Мауріціо Саррі відзначилась голом перед перервою складного протистояння, після чого втримала необхідний результат.

Груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА перебуває не просто в розпалі, а в справжньому вогні, тому командам уже час визначатись із власним майбутнім у цьому турнірі на його весінню частину. Багато хто з уболівальників не сприймав належним чином потенціал квартету E за підсумками жеребкування, бо серед нідерландського Феєнорда, мадридського Атлетіко, римського Лаціо та шотландського Селтіка дійсно важко знайти команду з видовищним стилем гри.

У підсумку, ці чотири колективи прогнозовано утворили поміж собою справжнє футбольне болото, із якого кожен міг як вибратись за підсумками чергового ігрового дня, так і наразитись на ще більше занурення. Італійський клуб при цьому намагався триматись десь посередині цього процесу, але поразка в третьому турі від роттердамців (1:3) змушувала команду Мауріціо Саррі планувати реванш на власному полі, бо суперники вже вирвались у лідери, а іспанські конкуренти саме планували це зробити в домашній паралельній грі.

Лаціо почав стрімко просуватись до воріт суперників від самого початку гри, і вже до завершення першої хвилини захисник Ньївкоп отримав попередження. Він же й у підсумку першим залишив межі поля цього вечора, але не через дисциплінарні санкції. Зіткнення з Хісаєм на фланзі для гравця Феєнорда завершилось важкою травмою голови, після якої його могли тільки виносити на ношах у напрямку підтрибунних приміщень.

Через цю прикру втрату гості були змушені перебудовуватись у обороні, що в свою чергу також не могло залишитись без наслідків. Рівень жорсткості боротьби тим часом виключно продовжував зростати, тож у одну мить навіть почало здаватись, що команди зараз ризикують почати ламати одного. Але польський арбітр Шимон Марциняк відмінно тримав гру під власним контролем, а його прокачаний у спортзалі торс просто не залишав гравцям шансів у запальних суперечках.

Жарти жартами, але, окрім боротьби, у першій половині звітного протистояння було важко віднайти щось цікаве. Лаціо довго не міг підступитись до чужих володінь, тоді як суперники активізувались перед перервою, коли на долю воротаря Проведеля випало кілька важких випробувань із порятунку власних воріт. Однак Феєнорд дещо загрався при цьому в атаці й наразився на просте закидання за спини захисникам від Андерсона, після якого Іммобіле в межах штрафного переграв воротаря.

Для Чіро це був 200 гол у кар’єрі за Лаціо, а його команда тим часом готувалась до важкого другого тайму. У будь-якому випадку, Феєнорд доклав чималих зусиль для того, аби зробити його саме таким для своїх опонентів. Нідерландці весь час намагались знайти свого голеадора Хіменеса перед воротами, але той так і не зміг переграти Проведеля під час нечисленних моментів.

Гра другим поверхом від команди Слота виглядала прогнозованим рішенням, але успіху вона не принесла. Лаціо відбивався відчайдушно, воротар "орлів" рятував на волосині від похибки, і в підсумку відбулось рокірування всередині таблиці.

У наступному турі римський Лаціо прийматиме шотландський Селтік, а нідерландський Феєнорд зіграє домашній матч проти мадридського Атлетіко.— Феєнорд 1:0Іммобіле, 45+1Проведель — Лаццарі, Патрік, Романьолі, Хісай — Камада (Гендузі, 53), Весіно, Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле (Кастельянос, 62), Дзакканьї (Педро, 62).Бейлов — Ньївкоп (Траунер, 20, Джаханбахш, 74)), Гертрейда, Ганцко, Гартман — Тімбер, Зеррукі (Уеда, 81), Віффер — Стенгс (Міламбо, 81), Хіменес, Пайшан (Іванушец, 74).Попередження: Весіно, Ровелла — Ньївкоп, Зеррукі, Віффер