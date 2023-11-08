Грізманн: Сісти за один стіл із Голандом, Беллінгемом та Мбаппе? Це вони нехай сідають за мій

Форвард Атлетіко прокоментував розгром Селтіка.

Напередодні мадридський Атлетіко розгромив шотландський Селтік у домашньому протистоянні четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті E.

Атлетіко — Селтік 6:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "матрацників" Антуан Грізманн, на рахунку якого два голи, прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні довелось зіграти на позиції в середині поля, де потрібно відбирати м'ячі, асистувати, добиратись до штрафного і, врешті-решт, робити всі інші речі, які мені сказали робити.

Нехай це буде позиція в півзахисті, у нападі чи в захисті, я намагаюсь робити те, що повинен робити відповідно до своєї ролі. Я постійно чомусь учусь, дивлюсь багато футболу по телевізору. Усе, що потрібно клубу та особисто Чоло Сімеоне, я готовий виконувати на полі.

Ти постійно переймаєш маленькі хитрощі від різних гравців. Я думаю, що завжди можна вдосконалюватись в усіх компонентах. У Ла Лізі дуже хороші півзахисники, тому в мене достатньо матеріалу для підготовки.

Швидкий гол у цьому матчі був тим, що ми обговорювали в роздягальні, але потім усе одно ми повинні були втілити ці плани це на полі. Сьогодні так і трапилось, але зупинятись було не можна.

Вилучення в складі суперників дало нам більше переваги, більше спокою, щоб грати на м’ячі, але ми все одно повинні були продовжувати в тому ж дусі.

Поважати суперника — це була обов’язкова умова, яку висував до нас тренер. Треба було намагатися грати активно, робити якомога більше спроб пробити по чужих воротах, а не робити дурниць. Загалом, продовжувати грати так, ніби ми грали за рахунку 0:0.

Ті, хто виходив на заміну, також дуже добре спрацювали. Також Анхеліто Корреа відмінно зіграв у цьому матчі.

Ми повинні продовжувати працювати в тому ж дусі. У нас попереду дуже важлива гра в неділю проти Вільярреала.

Чи за одним я столом із Голандом, Беллінгемом та Мбаппе після цього матчу? Добре, що ви згадали. Ні, я зараз за своїм столом. Я насолоджуюсь грою й хочу, щоб ці люди приєднались до мене", — заявив французький виконавець.

У наступному турі мадридський Атлетіко зіграє в гостях у роттердамського Феєнорда.