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-
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-
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Грізманн: Сісти за один стіл із Голандом, Беллінгемом та Мбаппе? Це вони нехай сідають за мій

08 листопада 2023

Антуан Грізманн, Getty Images

Форвард Атлетіко прокоментував розгром Селтіка.

Напередодні мадридський Атлетіко розгромив шотландський Селтік у домашньому протистоянні четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті E.

Атлетіко — Селтік 6:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "матрацників" Антуан Грізманн, на рахунку якого два голи, прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні довелось зіграти на позиції в середині поля, де потрібно відбирати м'ячі, асистувати, добиратись до штрафного і, врешті-решт, робити всі інші речі, які мені сказали робити.

Нехай це буде позиція в півзахисті, у нападі чи в захисті, я намагаюсь робити те, що повинен робити відповідно до своєї ролі. Я постійно чомусь учусь, дивлюсь багато футболу по телевізору. Усе, що потрібно клубу та особисто Чоло Сімеоне, я готовий виконувати на полі.

Ти постійно переймаєш маленькі хитрощі від різних гравців. Я думаю, що завжди можна вдосконалюватись в усіх компонентах. У Ла Лізі дуже хороші півзахисники, тому в мене достатньо матеріалу для підготовки.

Швидкий гол у цьому матчі був тим, що ми обговорювали в роздягальні, але потім усе одно ми повинні були втілити ці плани це на полі. Сьогодні так і трапилось, але зупинятись було не можна.

Вилучення в складі суперників дало нам більше переваги, більше спокою, щоб грати на м’ячі, але ми все одно повинні були продовжувати в тому ж дусі.

Поважати суперника — це була обов’язкова умова, яку висував до нас тренер. Треба було намагатися грати активно, робити якомога більше спроб пробити по чужих воротах, а не робити дурниць. Загалом, продовжувати грати так, ніби ми грали за рахунку 0:0.

Ті, хто виходив на заміну, також дуже добре спрацювали. Також Анхеліто Корреа відмінно зіграв у цьому матчі.

Ми повинні продовжувати працювати в тому ж дусі. У нас попереду дуже важлива гра в неділю проти Вільярреала.

Чи за одним я столом із Голандом, Беллінгемом та Мбаппе після цього матчу? Добре, що ви згадали. Ні, я зараз за своїм столом. Я насолоджуюсь грою й хочу, щоб ці люди приєднались до мене", — заявив французький виконавець.

У наступному турі мадридський Атлетіко зіграє в гостях у роттердамського Феєнорда.

Джерело: Marca

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