Атлетіко розгромив знекровлений Селтік

У складі команди Дієго Сімеоне дублями відзначилися Грізманн і Мората.

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у рамках квартету Е мадридський Атлетіко на своєму полі розгромив шотландський Селтік з рахунком 6:0.

Рахунок у матчі було відкрито на шостій хвилині зусиллями Антуана Грізманна, а потім у середині першого тайму лідер "кельтів" Дайзен Маеда отримав червону картку за грубу гру. Ще до перерви "матрацники" скористалися чисельною перевагою та подвоїли рахунок завдяки голу Альваро Морати.

У другому таймі команда Дієго Сімеоне продовжила розгром шотландців — Грізманн та Мората забили свої другі м'ячі, оформивши дублі, а ще по м'ячу записані в актив Самуеля Ліно та Суаля Ньїгеса.

Завдяки цій перемозі Атлетіко набрав вісім очок та очолив групу Е, випереджаючи Лаціо на один бал. У Феєнорда шість балів, а у Селтіка — одне очко.

Атлетіко – Селтік 6:0

Голи: Грізманн, 6, 60, Мората, 45+2, 76, Ліно, 66, Ньїгес, 84.

Атлетіко: Облак, Моліна (Аспілікуета, 71), Рікельме (Ліно, 65), Ермосо, Хіменес (Сьоюнджю, 77), Вітцель, Коке, Барріос (Льоренте, 46), Грізманн (Ньїгес, 65), Мората, Корреа.

Селтік: Гарт, Тейлор, Скейлз, Картер-Вікерс, Джонстон, Бернарду (Тернбулл, 61), Макгрегор (Івата, 71), О'Райлі (Гольм, 46), Пальма (О Хен Гю, 46), Фурухасі (Ян Хен Чжун, 61), Маеда.

Попередження: Пальма.

Вилучення: Маеда, 23 (пряма червона картка).