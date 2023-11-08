Атлетіко — Селтік 6:0 Відео голів та огляд матчу 07.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 07 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Метрополітано в місті Мадрид рамках групи E поміж собою зустрічались місцевий Атлетіко та шотландський Селтік.

У гостей у цьому матчі не виходило нічого. Вони пропустили швидкий гол, а вже посеред першого тайму залишились у меншості через геть необов’язковий фол на чужій половині від Дайзена Маеди.

Атлетіко добив суперників ще до настання перерви, а після відновлення гри просто розірвав захист шотландців.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Селтік у 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Атлетіко — Селтік 6:0

Голи: Грізманн, 6, 60, Мората, 45+2, 76, Ліно, 66, Ньїгес, 84.

Атлетіко: Облак, Моліна (Аспілікуета, 71), Рікельме (Ліно, 65), Ермосо, Хіменес (Сьоюнджю, 77), Вітцель, Коке, Барріос (Льоренте, 46), Грізманн (Ньїгес, 65), Мората, Корреа.

Селтік: Гарт, Тейлор, Скейлз, Картер-Вікерс, Джонстон, Бернарду (Тернбулл, 61), Макгрегор (Івата, 71), О'Райлі (Гольм, 46), Пальма (О Хен Гю, 46), Фурухасі (Ян Хен Чжун, 61), Маеда.

Попередження: Пальма.

Вилучення: Маеда, 23 (пряма червона картка).