Саррі: Лаціо воював проти Феєнорда, а в Моурінью в четвер буде товариський матч

Керманич "орлів" прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів у контексті римського дербі.

Римський Лаціо напередодні в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграв нідерландський Феєнорд у групі E.

Лаціо — Феєнорд 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Ми грали проти команди, яка має неабияку якість дриблінгу, тому ми вирішили не йти на них із занадто високою лінією пресингу. Ми свідомо залишали м’яч позаду у власних атаках, але це була така гра, у якій, коли нам доводилося страждати, ми робили це разом. У підсумку — результат, який залишив нас у боротьбі за плей-оф.

Лаццарі провів хорошу гру, як мені здається. У нього все добре з фізичної та психологічної точки зору, і коли він в такому стані, він може зробити хороший внесок в атакувальній фазі.

Камада більш прямолінійний, аніж Гендузі, тому він нам був потрібен у першому таймі. А в Маттео є енергія, яка допомогла нам у другому таймі.

Патрік, якби його зріст був метр дев'яносто, був би гравцем якогось провідного клубу світового рівня. Він став набагато більш зрілим хлопцем, аніж коли я прийшов, із набагато більшою впевненістю. Центральний захисник із такими швидкими ногами — це значить багато в сучасному футболі.

Я задоволений результатом і тим, як ми граємо в найскладнішому змаганні в світі. Ми ще тут, 7 очок в 4 іграх, і ми будемо боротись до останнього дня. Це змагання, хід якого також можна повернути в інший бік.

Чіро дотримується програми, яка включала короткий виступ у Болоньї та більш тривалий сьогодні. Я думаю, що він поступово набирає оберти. Я бачив його розкутим у рухах, він повинен ще додавати. Окрім цього, я радий через його 200 м’яч за клуб і сподіваюсь, що він заб’є всі 300.

Травма Дзакканьї? У мене немає приводів ані радіти, ані впадати у відчай, бо гра закінчилася 20 хвилин тому. Я не маю уявлення щодо його стану, вранці буде зворотній зв'язок від лікарів. У нього є кілька ушкоджень, і якщо вони викликають занепокоєння в гравця, то навіть лікар не може сказати вам одразу, що саме з ним сталось.

Дух самопожертви від Лаціо сьогодні був на високому рівні, мені це сподобалось. Як і те, що лава запасних долучилась до гри, була помітно участь кожного.

Нашу команду занадто часто критикують через ставлення до матчів, але іноді саме характеристики гравців можуть створити враження, що вони — не воїни. Але можу сказати, що ці хлопці тренуються з самовіддачею, яку я рідко бачив за 30 років моєї тренерської кар'єри.

Дербі проти Роми? Вони можуть дозволити собі зіграти товариський матч у четвер, а у нас сьогодні була війна — це фундаментальна різниця. Якщо це розумно ставити дербі на тижні, коли ми граємо в Європі, то я вам скажу, що я не думаю, що це верх інтелекту очільників ліги.

Мені здається, що це люди поза футболом, і все це можна було б зробити геть по-іншому. Рома в Лізі Європи має такі хороші шанси на вихід із групи, що може дозволити собі не випустити команду на полі.