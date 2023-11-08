Пепе — найстарший автор голу в історії Ліги чемпіонів

Захисник відзначився у матчі проти Антверпена.

Португальський центральний захисник Порту Пепе став найстаршим автором голу в історії головного клубного турніру Європи.

У матчі проти Антверпена гравець подвоїв перевагу "драконів" на 90+1 хвилині. Цей результативний удар став історичним для нього та турніру загалом.

Раніше найстаршим автором голу був італійський нападник Роми Франческо Тотті, який у 2014 році забив у ворота московського цска у віці 38 років, 1 місяця та 29 днів. Португальцю ж на момент його голу у ворота Антверпена було 40 років і 256 днів.

Пепе також є найстаршим польовим гравцем в історії Ліги чемпіонів. Цей рекорд він побив у першому протистоянні з бельгійцями.