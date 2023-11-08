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Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
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-
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-
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РБ Лейпциг впорався з Црвеною Звездою і теж вийшов до 1/8 фіналу ЛЧ

08 листопада 2023

Црвена Звезда - РБ Лейпциг, Getty Images

Завершився ще один поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Црвена Звезда приймала РБ Лейпциг на стадіоні Райко Мітич у Белграді.

Гості досить швидко вийшли вперед завдяки голу Сімонса. Збільшити перевагу до комфортної "бики" зуміли лише у другій половині другого тайму — відзначився Опенда. Серби намагалися повернутися до гри, але автоголу Генріхса було недостатньо для того, щоб зачепитися хоча б за нічию.

Таким чином, німці вслід за Манчестер Сіті гарантували собі місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а Црвена Звезда буде боротися з Янг Бойз за третю сходинку у групі, яка дозволяє зіграти у Лізі Європи.

Црвена Звезда — РБ Лейпциг 1:2

Голи: Генріхс, 81 (автогол) — Сімонс, 8, Опенда, 77

Попередження: Міяїлович, 6, Крассо, 28, Іванич, 52, Лучич, 73, Олаїнка, 90+4 — Сімакан, 50, Люкеба, 56, Генріхс, 59

Црвена Звезда: Глазер — Міяїлович (Неделькович, 46), Драгович, Джига, Родич (Катаї, 85) — Канга, Іванич (Олаїнка, 69), Хван — Букарі, Крассо (Ндіай, 46), Лучич (Міятович, 78)

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Сімакан, Люкеба, Раум — Сімонс (Карвалью, 75), Шлагер (Кампль, 83), Айдара (Зайвальд, 83), Форсберг (Баумгартнер, 70) — Опенда, Шешко (Клостерманн, 70)

Турнірне положення у групі G наразі наступне:

Команда І В Н П З П О
1 Манчестер Сіті 4 4 0 0 12 3 12
2 РБ Лейпциг 4 3 0 1 9 6 9
3 Црвена Звезда 4 0 1 3 5 10 1
4 Янг Бойз 4 0 1 3 4 11 1
команди
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