РБ Лейпциг впорався з Црвеною Звездою і теж вийшов до 1/8 фіналу ЛЧ

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Црвена Звезда приймала РБ Лейпциг на стадіоні Райко Мітич у Белграді.

Гості досить швидко вийшли вперед завдяки голу Сімонса. Збільшити перевагу до комфортної "бики" зуміли лише у другій половині другого тайму — відзначився Опенда. Серби намагалися повернутися до гри, але автоголу Генріхса було недостатньо для того, щоб зачепитися хоча б за нічию.

Таким чином, німці вслід за Манчестер Сіті гарантували собі місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а Црвена Звезда буде боротися з Янг Бойз за третю сходинку у групі, яка дозволяє зіграти у Лізі Європи.

