РБ Лейпциг впорався з Црвеною Звездою і теж вийшов до 1/8 фіналу ЛЧ

Завершився ще один поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Црвена Звезда приймала РБ Лейпциг на стадіоні Райко Мітич у Белграді.

Гості досить швидко вийшли вперед завдяки голу Сімонса. Збільшити перевагу до комфортної "бики" зуміли лише у другій половині другого тайму — відзначився Опенда. Серби намагалися повернутися до гри, але автоголу Генріхса було недостатньо для того, щоб зачепитися хоча б за нічию.

Таким чином, німці вслід за Манчестер Сіті гарантували собі місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а Црвена Звезда буде боротися з Янг Бойз за третю сходинку у групі, яка дозволяє зіграти у Лізі Європи.

Leipzig book their place in the round of 16 👏#UCL pic.twitter.com/rT41jmUUQb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2023

Црвена Звезда — РБ Лейпциг 1:2

Голи: Генріхс, 81 (автогол) — Сімонс, 8, Опенда, 77

Попередження: Міяїлович, 6, Крассо, 28, Іванич, 52, Лучич, 73, Олаїнка, 90+4 — Сімакан, 50, Люкеба, 56, Генріхс, 59

Црвена Звезда: Глазер — Міяїлович (Неделькович, 46), Драгович, Джига, Родич (Катаї, 85) — Канга, Іванич (Олаїнка, 69), Хван — Букарі, Крассо (Ндіай, 46), Лучич (Міятович, 78)

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Сімакан, Люкеба, Раум — Сімонс (Карвалью, 75), Шлагер (Кампль, 83), Айдара (Зайвальд, 83), Форсберг (Баумгартнер, 70) — Опенда, Шешко (Клостерманн, 70)

Турнірне положення у групі G наразі наступне: