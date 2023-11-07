Боруссія Дортмунд — Ньюкасл 2:0 Відео голу та огляд матчу 07.11.2023

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів дортмундська Боруссія на своєму полі впевнено обіграла Ньюкасл (2:0).
Перемогу "джмелям" принесли забиті м'ячі у виконанні Нікласа Фюллькруга та Юліана Брандта.
Завдяки цій перемозі німецька команда очолила групу F, але конкуренти мають гру в запасі, яка проходить в даний момент.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія Д — Ньюкасл в 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24:
Боруссія Дортмунд — Ньюкасл 2:0
Голи: Фюллькруг, 26, Брандт, 79.
Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле, Гуммельс, Шлоттербек, Р'єрсон — Забітцер, Нмеча, Озджан — Адеємі (Ройс, 80), Фюллькруг (Мукоко, 86), Брандт.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласеллс, Шер, Голл (Альмірон, 46) — Лонгстафф, Гімараес, Віллок (Майлі, 80) — Лівраменто, Вілсон (Гордон, 46), Жоелінтон.
Попередження: Голл.