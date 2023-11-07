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Антверпен
-
28 листопада
19:45
Феєнорд
-
Атлетіко
-
28 листопада
22:00
Мілан
-
Боруссія Дортмунд
-
28 листопада
22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
Барселона
-
Порту
-
28 листопада
22:00
Галатасарай
-
Манчестер Юнайтед
-
29 листопада
19:45
Севілья
-
ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00

Боруссія Дортмунд — Ньюкасл 2:0 Відео голу та огляд матчу 07.11.2023

07 листопада 2023

Боруссія Дортмунд — Ньюкасл, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 7 листопада 2023 року, 19:45.

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів дортмундська Боруссія на своєму полі впевнено обіграла Ньюкасл (2:0).

Перемогу "джмелям" принесли забиті м'ячі у виконанні Нікласа Фюллькруга та Юліана Брандта.

Завдяки цій перемозі німецька команда очолила групу F, але конкуренти мають гру в запасі, яка проходить в даний момент.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія Д — Ньюкасл в 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24:

Боруссія Дортмунд — Ньюкасл 2:0
Голи: Фюллькруг, 26, Брандт, 79.

Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле, Гуммельс, Шлоттербек, Р'єрсон — Забітцер, Нмеча, Озджан — Адеємі (Ройс, 80), Фюллькруг (Мукоко, 86), Брандт.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласеллс, Шер, Голл (Альмірон, 46) — Лонгстафф, Гімараес, Віллок (Майлі, 80) — Лівраменто, Вілсон (Гордон, 46), Жоелінтон.

Попередження: Голл.

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