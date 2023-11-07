Боруссія Дортмунд — Ньюкасл 2:0 Відео голу та огляд матчу 07.11.2023

Мбаппе: Намагались забити другий гол, але Мілан зробив це раніше

Атлетіко здобув найбільшу перемогу у своїй історії виступів у Лізі чемпіонів

09:14

Жиру: Мені 37, але я все ще відчуваю неймовірні емоції