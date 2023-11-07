Боруссія Дортмунд вдруге здолала Ньюкасл і вийшла на перше місце у групі F

Завершився перший поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія приймала Ньюкасл на Вестфаленштадіоні.

"Чорно-жовті" вийшли вперед ще у першому таймі. Дебютним голом у головного клубному турнірі Європи відзначився Фюллькруг. Наприкінці матчу перевагу дортмундців подвоїв Брандт. Його гол став останнім у зустрічі.

Завдяки здобутим трьом очкам німці очолили турнірну таблицю групи F.

Боруссія (Дортмунд) — Ньюкасл 1:0

Голи: Фюллькруг, 26, Брандт, 79

Попередження: Голл, 9

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Зюле, Гуммельс, Шлоттербек, Р'єрсон — Забітцер, Нмеча, Озджан — Адеємі (Ройс, 80), Фюллькруг (Мукоко, 86), Брандт

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласеллс, Шер, Голл (Альмірон, 46) — Лонгстафф, Гімараес, Віллок (Майлі, 80) — Лівраменто, Вілсон (Гордон, 46), Жоелінтон

Нагадаємо, друга зустріч у групі F розпочнеться вже о 22:00 за київським часом. Слідкувати за матчем Мілан — ПСЖ можна буде у нашій текстовій онлайн-трансляції.