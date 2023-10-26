Трубін — про поразку від Сосьєдада: Кожен матч — це досвід. Кожен день — це крок до мети

Український голкіпер Бенфіки висловився про мінімальну поразку своєї команди в третьому турі Ліги чемпіонів.

У поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Ештадіу да Луж в місті Лісабон у рамках групи D Бенфіка мінімально поступилася Сосьєдаду.

Український голкіпер лісабонського клуба Анатолій Трубін поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Кожен матч — це досвід. Кожен день — це крок до мети. Футбол навчив мене після поразок та перемог працювати однаково старанно. Рухаємося далі", — написав Трубін в своєму Instagram.



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