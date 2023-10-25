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Бенфіка — Реал Сосьєдад 0:1 Відео гола та огляд матчу 24.10.2023

25 жовтня 2023

Бенфіка — Реал Сосьєдад, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 24 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Ештадіу да Луж в місті Лісабон рамках групи D поміж собою зустрічались місцева Бенфіка та Реал Сосьєдад.

У запеклій боротьбі промайнув перед нами перший тайм цього протистояння, однак команди так і не наважились завдати бодай один на двох удар у площину воріт.

У другій половині гри в цьому плані ситуація була трохи кращою, однак для господарів це була погана новина — "королівські" перехопили ініціативу й зрештою розпечатали володіння Анатолія Трубіна.

Як виявилось, гола в третьому матчі поспіль від Браїса Мендеса цілком вистачило команді Іманола Альгуасіля для підсумкового успіху, тоді як Бенфіка й досі без очок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бенфіка — Реал Сосьєдад у 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Бенфіка — Реал Сосьєдад 0:1
Гол: Мендес, 63.

Бенфіка: Трубін, Юрасек (Бернат, 59), Отаменді, Сілва, Ба (Шикінью, 81), Еурснес, Невеш, Маріу (Кекчю, 46), Сілва, Нерес (Говея, 69), Муса (Кабрал, 46).

Реал Сосьєдад: Реміро, Муньйос, Ле Норман, Траоре (Елустондо, 70), Субельдія, Меріно, Субіменді, Мендес, Кубо (Фернандес, 76), Барренечеа (Захарян, 76), Оярсабаль (Шо, 90+3).

Попередження: Бернат — Елустондо, Меріно.

Джерело: MEGOGO

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статті на тему:
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