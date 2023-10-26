Барселона — Шахтар. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Донецький Шахтар поступився в другому матчі проти головних конкурентів у цьогорічній кампанії Ліги чемпіонів УЄФА, і такого шансу обіграти далеко не найбільш оптимальний склад каталонської Барселони в "гірників" менш аніж за два тижні вже може не бути. Але то вже питання короткострокової перспективи для Маріно Пушича та його помічників. Ми ж тим часом можемо констатувати, що чемпіони України провели два цілком різних тайми, і те, що ми бачили до перерви було таким собі видовищем, а ось після відновлення гри стало цілком непогано, як для поточного рівня Шахтаря. Але підсумкова поразка все одно накладає свій відбиток.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Олімпійському стадіоні Барселони (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 7,0. Голкіпер Шахтаря пропустив цього вечора двічі, але скільки ще моментів відзначались його порятунками? Чотири сейви дає нам статистика, але ключовим із них був той момент ще на самому початку матчу — забий тоді Барса й проблем у донеччан було б значно більше. Але Різник урятував власні ворота, після чого відзначався ще декількома якісними діями.

Юхим Конопля — 6,5. Гра з акцентом на агресію проти Феліша на фланзі від нашого правого захисника була цілком виправданим рішенням, і Жоау в підсумку так і не дозволили розвернутись у цьому протистоянні. І якщо б на цьому весь обсяг завдань Коноплі себе вичерпав, то особисто він провів наближений до відмінного матч. Але ще були не до кінця впевнені дії під пресингом та завелика, але не критична, кількість утрат м’ячів. І, звичайно, попередження, через яке Феліш тепер протистоятиме Гочолеішвілі в матчі відповіді, якщо обидва будуть готові.

Валерій Бондар (5,0) — Микола Матвієнко (5,0) — 5,0. Центр захисту Шахтаря опинився під страшним ударом через провали в опорній зоні та на лівому краю оборони, тож особливо спитати за надійність із Бондаря та Матвієнка було неможливо. Певна річ, що технічні гравці Барселони відігравали їх один-на-один із помітною легкістю, але й самі гравці Шахтаря були явно не проти пустити поміж собою якусь передачу з глибини на загострення. Епізодичні якісні підстрахування партнерів ситуацію помітно не покращують.

Іраклі Азарові — 6,0. У першому таймі лівий захисник Шахтаря наварив добряче, але після перерви, немов би перепрошуючи за власну провину, пішов виправлятись за допомоги дій в атаці. У підсумку — гольовий пас у позиції ледь не лівого нападника в швидкій атаці, за що й обрали скаути "гірників" Іраклі свого часу. Шкода, що ця результативна передача на Судакова існувала виключно в одному екземплярі.

Тарас Степаненко — 6,5. Капітан Шахтаря, як і решта партнерів, провів погану першу половину гри, у якій чимало позиційно помилявся та банально не встигав реагувати на рух суперників у небезпечних зонах перед штрафним. Але після перерви Степаненка також неначе підмінили й він почав демонструвати найкращі якості як в обороні, так і в атаці, коли цього потребувала команда наприкінці гри. Що й казати, якщо саме на його рахунку зрештою й залишилась пара найкращих моментів команди, за винятком гольового епізоду.

Олександр Зубков — 6,0. Також складною гра була й для гравця правого флангу півзахисту "гірників", бо, із одного боку, потрібно було допомагати Коноплі в захисті, а з іншого — самому не забувати, хто є лідером команди за створеними моментами в рамках УПЛ. Але тут усе ж таки трохи вищий рівень, тож коли дії Зубкова почали стабільно передбачувати опоненти, його ефективність сильно впала. А лише одна спроба удару за гру на нього взагалі не схожа.

Артем Бондаренко — 6,5. Хтось підказав центральному півзахиснику Шахтаря, що найкращою його допомогою в атаці будуть удари з дальньої відстані за першої ліпшої нагоди, але після двох невдалих спроб Артем відклав це заняття в глибоку шухляду. А краще б підказали йому пресингувати Гюндогана в тому епізоді з першим голом, то може й проблем у команди менше було б. У підсумку, Бондаренко провів не найбільш видатний матч і просто намагався вірно обирати позицію на полі.

Георгій Судаков — 7,0. Перший гол у Лізі чемпіонів, у ворота Барселона, за шаленої холоднокровності та в дуже скрутний момент для команди. Якщо ЗМІ не вводять в оману, то скаутам відомих клубів точно сподобалось те, що вони побачили у виконанні Судакова цього вечора. Георгій традиційно був активним на будь-якій ділянці поля, і нехай далеко не все виходило в нього належним чином, але головний внесок він усе ж таки зробив.

Дмитро Криськів — 5,0. А ось у кого взагалі не пішла гра саме з особистих, а не командних міркувань, так це в лівого півзахисника Шахтаря. Криськіва доволі швидко нейтралізували опоненти й у підсумку він не міг ні допомогти Азарові в захисті, ні продемонструвати бодай-щось в атаці. А тут ще й пошкодження це незрозумілої природи. Загалом, 63 хвилини, заміна — невдала гра.

Данило Сікан — 5,5. У той самий час, що ми можемо вимагати від нападника Шахтаря, якщо команда просто не могла довести до нього м’яч? І при цьому Сікан десь назбирав виграні єдиноборства, тож пасивної ролі в нього точно не було.

Невертон — 6,0. Насправді класна й багатообіцяюча поява Невертона на 27 хвилин у цій грі, після якої Криськіву час замислитись над своїми перспективами щодо місця в стартовому складі. Єдине що, так, бразильцю варто більше запитувати м’яч у партнерів собі на хід, бо в статичному дриблінгу гравці Барселони обігравати було дійсно справою авантюрною.

Кевін Келсі — 5,5. Нападник Шахтаря, поки що — ролі ротації, або з’являється на полі та влаштовує феєрію, або розчиняється в грі — третього не існує. Цього разу за 20 хвилин Келсі дали доторкнутись до м’яча лише чотири рази, що не набагато більше за Сікана, і при цьому команда під завісу матчу ще й намагалась атакувати.

Егіналду — остання заміна від тренерського штабу "гірників" була виконана занадто пізно для того, аби на щось впливати. Але її спрямованість на атаку все одно підкуповувала.

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